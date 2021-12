Sarnowski: Polski Ład to historyczna obniżka podatków. Rząd zachęca Polaków do powrotu do kraju

Polski Ład, o którym niemal codziennie słyszymy od wielu miesięcy, wejdzie w życie 1 stycznia 2022 roku. Od nowego roku z dużymi zmianami podatkowymi muszą się liczyć nie tylko przedsiębiorcy i pracownicy, ale także osoby, które są już na emeryturze.

„Polski Ład to historyczna obniżka podatków”

Wiceminister finansów Jan Sarnowski na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia przekonywał, że mimo wielu wątpliwości i kolejnych informacji o dziurach w legislacji, rządowy program będzie historyczną obniżką podatków.

– To historyczna obniżka podatków. Liczba beneficjentów wynosi ponad 17 mln. Aż 2/3 będzie płaciła mniejsze podatki. Aż 1/3 podatników przestanie płacić podatek dochodowy – powiedział wiceszef resortu finansów.

Jan Sarnowski wskazał także kwotę, którą podatnik musi przekraczać, aby Polski Ład wpłynął na niego w negatywny sposób. Jest to dwukrotność średniego wynagrodzenia. Dopiero gdy zarabia się co miesiąc powyżej 12800 zł brutto, należy się spodziewać, że podatek dochodowy będzie stopniowo wyższy, niż do tej pory.

– To kwota 12800 zł brutto miesięcznego wynagrodzenia. Przyjmujemy, że te osoby będą się rozliczać na tych samych zasadach, co w zeszłym roku. Mogą bowiem skorzystać z nowych ulg podatkowych zawartych w Polskim Ładzie – podkreślił Jan Sarnowski. – Polski Ład ma wspierać transformację polskiego gospodarki w stronę bardziej innowacyjnej. Opartej na wartości dodanej – dodał.

Polski Ład. Ulga dla powracających zza granicy

Jednym z narzędzi podatkowych, które wprowadza Polski Ład, jest także mechanizm ulgi dla Polaków powracających zza granicy. Ma to zaadresować problem, z którym kolejne rządy nie mogą sobie poradzić. Chodzi m.in. o zachęcenie do powrotu do kraju fali emigracji do Wielkiej Brytanii.

– Poza granicami Polski mieszka ponad 2 mln Polaków. Mamy bardzo dużą polonię w Wielkiej Brytanii, którą szczególnie dotkliwie dotknął brexit. Wielu Polaków mieszka także na południu Europy, czyli w krajach, które bardzo zostały bardzo mocno dotknięte pandemią koronawirusa – powiedział wiceminister finansów.

Rząd w ramach Polskiego Łady przygotował ulgę podatkową, która ma być zachętą skierowaną właśnie do tej grupy Polaków. – Dla osób, które co najmniej trzy lata nie rozliczały podatków w Polsce, po powrocie przez cztery lata obowiązywać będzie bardzo wysoka ulga podatkowa – powiedział Jan Sarnowski.

