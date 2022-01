Paliwo będzie nawet o 70 groszy tańsze. Rząd obniża VAT do 8 proc.

Kierowcy odetchną z ulgą. Premier Mateusz Morawiecki zaprezentował tarczę antyinflacyjną 2.0. Jednym z jej zapisów jest obniżenie podatku VAT na paliwa z 23 do 8 proc. Według wyliczeń rządu ma się to przełożyć na obniżkę ceny paliwa od 60 do 70 groszy na litrze.

– To będzie fundamentalna zmiana cenowa. Na stacjach benzynowych Polacy zobaczą jeszcze niższe ceny paliwa. Mam nadzieję, że stanie się to już za 3-4 tygodnie – zapewnił premier.

Tarcza antyinflacyjna 2.0. Benzyna po 5 zł

Jak zapowiedział premier, cena paliwa po obniżce VAT-u, a także wliczając niedawne obniżki akcyzy, ma wynieść około 5 złotych za litr. Wraz z wprowadzeniem niższego VAT-u na pół roku, rząd przedłużył także do końca lipca 2022 roku obniżkę akcyzy. – Obniżka o 60, a może nawet o 70 groszy to skutek, który budżet państwa polskiego bierze na siebie – dodał premier.

Obniżenie podatku akcyzowane na paliwo jeszcze przed świętami, było jednym z elementów, które wielokrotnie obiecywał premier Mateusz Morawiecki. Od 20 grudnia stawka akcyzy na benzynę wynosi 1369 zł na 1000 litrów, olej napędowy 1065 zł na 1000 litrów i gaz LPG – 364 zł za 1000 kg. Teraz rząd postanowił przedłużyć tę obniżkę do końca lipca 2022 roku.

