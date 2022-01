Obniżka cen żywności i paliwa o krok bliżej. Jest decyzja Senatu

Pozostały dwa kroki do czasowego obniżenia podatku VAT na część produktów żywnościowych z 5 do 0 proc. oraz energii i paliw. Ustawa, która reguluje tę kwestię, jest częścią ogłoszonej przez rząd tarczy antyinflacyjnej 2.0. 20 stycznia Senat jednogłośnie zagłosował za przyjęciem jej wraz z poprawkami. Aby mogła wejść w życie, musi zostać jeszcze przyjęta przez Sejm, a następnie podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Zerowy VAT na żywność. Senat był jednomyślny

Za przyjęciem ustawy z poprawkami głosowało 99 senatorów. Wcześniej izba odrzuciła projekt ustawy bez poprawek. Za ustawą w formie, w której przyszła ona z Sejmu, zagłosowało 47 osób, 50 było przeciw, a dwie wstrzymały się od głosu.

Wśród poprawek przyjętych przez Senat, znalazły się m.in. dołączenie do listy produktów z obniżonym VAT koksu i węgla. Tańszy ma być również olej opałowy oraz gaz LPG wykorzystywany do ogrzewania domów. Stawka VAT na te produkty energetyczne zostanie obniżona czasowo z 23 do 8 proc.

W ramach wprowadzonych zmian w ustawie sprzedawca będzie także zobowiązany do umieszczenia w sklepie widocznej informacji o tym, że podatek VAT został obniżony od 1 lutego do 31 lipca. Podobna informacja musi pojawić się także na fakturze potwierdzającej transakcję.

Dwa kroki do niższych cen

Ustawa w przyjętej formie trafi z powrotem do Sejmu, który zbierze się w dniach 26-27 stycznia. Jeśli posłanki i posłowie przyjmą proponowaną przez Senat formę ustawy, to pozostanie już tylko podpis prezydenta Andrzeja Dudy. Ustawa ma wejść w życie 1 lutego 2022 roku i obowiązywać do 31 lipca.

Czytaj też:

Obniżka VAT-u na żywność może uderzyć w małe sklepy. Dyskonty zapowiadają ofensywę promocyjną