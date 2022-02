Rusza akcja rozliczeń PIT za rok 2021. MF podało datę startu

O podatku dochodowym, czyli PIT, było w ostatnich tygodniach głośno za sprawą Polskiego Ładu i zmian, które wprowadzono z początkiem 2022 roku. Jednak PIT powraca po raz kolejny, ale tym razem chodzi o rozliczenie podatku za rok 2021, jeszcze według starych zasad.

Ministerstwo Finansów ogłosiło w piątek 11 lutego, że od wtorku 15 lutego ruszy akcja rozliczeń PIT za ubiegły rok i potrwa do do 2 maja.

Rusza rozliczanie PIT za 2021 rok. Jak to zrobić?

Warto zaznaczyć, że nie wszyscy będą mogli rozliczyć się z PIT – pracodawcy mają obowiązek przekazać formularz PIT-11 pracownikom do końca lutego. Nie można więc wykluczyć, że niektórzy nie będą mogli od razu, 15 lutego, ruszyć z rozliczeniem.

Jak się rozliczyć? Najłatwiej zrobić to drogą elektroniczną, przez e-PIT. Trzeba zalogować się do e-Urzędu Skarbowego i tam wybrać usługę Twój e-PIT, następnie sprawdzić dane, wprowadzić ewentualne poprawki, ulgi i wysłać rozliczenie.

Jak przypomina Ministerstwo Finansów, wszyscy, którzy rozliczą się elektronicznie, w tym przez usługę Twój e-PIT, otrzymają zwrot podatku w skróconym czasie do 45 dni.

Kilka lat temu zmieniono system rozliczeń: podatnicy w usłudze Twój e-PIT mają już gotowe zeznania podatkowe, muszą je jedynie zatwierdzić. Cytowana w komunikacie MF szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska tłumaczyła to tak: – W zeznaniu przygotowanym przez Krajową Administrację Skarbową uwzględnionych jest szereg informacji takich jak dane podatnika i jego mikrorachunek podatkowy, ulga na dzieci, zwolnienia z PIT dla osób do 26 roku życia. Co ważne, nawet jeśli podatnik nie złoży zeznania, to 2 maja br. Krajowa Administracja Skarbowa zaakceptuje zeznanie PIT-37 i PIT-38, które przygotowała na podstawie podsiadanych danych. Dzięki usłudze Twój e-PIT, zeznanie roczne zawsze będzie złożone w terminie.

