Posiadanie radia grozi mandatem. Kontrolerzy mogą zajrzeć przez szybę twojego samochodu

Przede wszystkim trzeba wiedzieć o tym, że abonament RTV płaci się za samo posiadanie odbiornika, bez względu na sposób jego używania. Oznacza to, że jeśli masz radio w samochodzie, jesteś zobowiązany do opłacania abonamentu, nawet jeśli używasz go tylko do słuchania muzyki z telefonu.

Kary za nieopłacony abonament RTV

Jeśli nie płacisz abonamentu RTV, możesz narazić się na spore kary finansowe. Kara wynosi trzykrotność rocznej opłaty za posiadany odbiornik. To oznacza, że za telewizor zapłacisz dodatkowo 1 165,20 zł, a za radio 313,20 zł.

Kontrole przeprowadzają pracownicy Poczty Polskiej, którzy mają prawo sprawdzić, czy abonament został uiszczony. W przypadku radia w samochodzie mogą zajrzeć przez szybę pojazdu i zrobić zdjęcie, które udokumentuje obecność odbiornika.

Jednak samo zdjęcie może nie być wystarczającym dowodem – prawnicy podkreślają, że konieczne jest sprawdzenie, czy urządzenie działa. Aby nałożyć karę, kontrolerzy musieliby uruchomić radio, co jest problematyczne, gdyż kierowcy nie mają obowiązku wpuszczać ich do pojazdu. To prawny dylemat, który w ostateczności rozstrzygnie sąd.

Nasilone kontrole

W ostatnich miesiącach Urząd Skarbowy zaczął na poważnie sprawdzać, czy Polacy płacą abonament RTV. Pracownicy Poczty Polskiej odwiedzają domy i weryfikują, czy opłaty są regularnie uiszczane. Jeśli znajdą jakieś nieprawidłowości, zgłaszają sprawę do skarbówki.

Dzięki tym kontrolom udało się ściągnąć sporo zaległych opłat. Do końca maja 2024 roku zebrano prawie 6 milionów złotych z tytułu zaległego abonamentu RTV. To pokazuje, że wiele osób do tej pory unikało płacenia.

Kto jest zwolniony z abonamentu RTV?

Z opłaty abonamentowej zwolnione są:

Osoby powyżej 75. roku życia.

Emeryci powyżej 60. roku życia z emeryturą nieprzekraczającą połowy przeciętnego wynagrodzenia.

Osoby niezdolne do pracy, z pierwszą grupą inwalidzką.

Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, niesłyszące lub niewidome.

Bezrobotni.

Kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi oraz ich rodziny.

Osoby korzystające ze świadczeń pieniężnych, takich jak zasiłek stały lub przedemerytalny.

