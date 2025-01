Czy musisz płacić abonament RTV? Zasady kontroli w Polsce

Poczta Polska opublikowała szczegóły dotyczące kontroli abonamentu RTV. Informacje te mają rozwiać wątpliwości dotyczące obowiązków płatników oraz zasad realizowania kontroli. Jak wynika z komunikatu, kontrole prowadzą wyłącznie pracownicy z odpowiednimi uprawnieniami, a ich liczba jest ograniczona – w całym kraju jest to zaledwie kilkadziesiąt osób.

Kto podlega kontroli?

Działania kontrolne koncentrują się przede wszystkim na przedsiębiorstwach, a jedynie niewielki odsetek kontroli obejmuje gospodarstwa domowe. Poczta Polska podkreśla, że liczba takich wizyt w prywatnych domach jest minimalna.

Podstawą prawną do przeprowadzania kontroli są przepisy ustawy o opłatach abonamentowych z 2005 roku oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2015 roku. Kontrolerzy sprawdzają przede wszystkim, czy posiadacze odbiorników RTV wypełniają obowiązek rejestracji urządzeń i opłacania abonamentu.

Mit o niekorzystaniu z TV i Radia

Wiele osób wciąż uważa, że posiadanie telewizora lub radia, ale niekorzystanie z usług TVP czy Polskiego Radia, zwalnia z obowiązku płacenia abonamentu. Poczta Polska wyjaśnia, że taki pogląd jest błędny.

Zgodnie z przepisami, każdy właściciel odbiornika RTV zdolnego do odbioru sygnału jest zobowiązany do uiszczania opłat abonamentowych. Ustawa zakłada domniemanie użytkowania – oznacza to, że samo posiadanie sprawnego urządzenia obliguje do płacenia, niezależnie od faktycznego korzystania.

„Zakupiony odbiornik TV umożliwia odbiór telewizji. Ustawa określa domniemanie użytkowania – domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika” – czytamy w komunikacie Poczty Polskiej.

Tendencje w nakładanych karach

Mimo wciąż powszechnego unikania opłat, liczba wykrytych uchybień i nałożonych kar za niepłacenie abonamentu w ostatnich latach wykazuje tendencję spadkową. Poczta Polska podkreśla, że zjawisko to świadczy o poprawie świadomości społecznej w kwestii obowiązków abonamentowych.

Poczta Polska przypomina, że opłacanie abonamentu RTV to obowiązek wynikający z prawa. Nawet jeśli telewizor czy radio w domu jest używane sporadycznie lub wcale, samo posiadanie sprawnego odbiornika wystarczy, by konieczne było opłacenie abonamentu.

