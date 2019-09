Nestlé otwiera pierwszy w branży spożywczej Instytut Badań nad Opakowaniami

Nowy Instytut umożliwi Nestlé przyspieszenie prac nad wprowadzeniem funkcjonalnych, bezpiecznych i przyjaznych dla środowiska opakowań. Ma też zająć się kwestią zagospodarowywania odpadów z opakowań z tworzyw sztucznych.

– Naszą wizją jest świat, w którym żadne z naszych opakowań nie trafi na wysypisko śmieci. Wprowadzamy więc opakowania wielokrotnego użytku i pionierskie, przyjazne dla środowiska materiały opakowaniowe. Aby pomóc w kształtowaniu świata wolnego od odpadów, będziemy wspierać rozwój lokalnej infrastruktury recyklingu i systemów kaucyjnych – zapowiedział na inauguracji Mark Schneider, CEO Nestlé.

– Instytut Badań nad Opakowaniami Nestlé koncentruje się na wielu obszarach nauki i technologii, takich jak opakowania wielokrotnego użytku, uproszczone materiały opakowaniowe, materiały opakowaniowe z recyklingu, a także materiały biologiczne, kompostowalne i biodegradowalny – dodał CEO Nestlé.

Koncern zrobił już postępy w stosunku do swoich zobowiązań w zakresie opakowań do 2025 roku, wprowadzając nowatorskie rozwiązania. Przykładowo eksperci i dostawcy opakowań Nestlé opracowali w mniej niż 12 miesięcy produkty w opakowaniach papierowych nadających się do recyklingu, takie jak: kakao Nesquik All Natural i batoniki YES!

Przy okazji Nestlé ogłosiło też, że ma ambicję osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych do 2050 roku.

– Naszym priorytetem jest redukcja odpadów z tworzyw sztucznych i łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez wykorzystywanie najnowocześniejszej technologii i projektowanie nowych produktów. Eksperci Nestlé wspólnie opracowują i testują nowe, przyjazne dla środowiska, materiały i systemy opakowaniowe wraz z naszymi centrami rozwoju, dostawcami, instytucjami badawczymi i start-upami. Nowy instytut w Lozannie w Szwajcarii wykorzystuje również nasze obecne możliwości badawcze w zakresie bezpieczeństwa żywności, analityki i nauki o żywności – poinformował Stefan Palzer, Nestlé CTO.

Instytut Badań nad Opakowaniami Nestlé jest częścią jednostki badawczej Nestlé Research w Szwajcarii.