Amerykanie nie zainwestują w Ursus. Rozmowy zerwane

Ursus poinformował o zerwaniu rozmów z potencjalnym inwestorem. Od 19 września toczyły się negocjacje z Enerkon Solar International i Japan Venture Fund. Ze wstępnych ustaleń wynika, że miały one zabezpieczyć finansowanie na poziomie 30 mln dolarów poprzez pożyczkę zabezpieczoną 49 proc. akcji Ursus Bus i 7 proc. akcji głównej spółki Ursus.

Bez podania przyczyny

Z informacji przekazanych przez spółkę wynika, że rozmowy zostały zerwane nagle, bez podania przyczyny. Ursus od listopada 2018 rok znajduje się w postępowaniu restrukturyzacyjnym. „Zdecydowaliśmy się skorzystać z Prawa Restrukturyzacyjnego i przewidzianego w jego ramach Przyspieszonego Postępowania Restrukturyzacyjnego, ponieważ jego nadrzędnym celem jest uzdrowienie biznesu z korzyścią dla jego wierzycieli, ale również z myślą o pracownikach, kontrahentach i innych interesariuszach. W obecnej sytuacji spółki jest to dla nas priorytet. URSUS S.A. to firma o długiej historii i symbol polskiej branży motoryzacyjnej. Trwale wpisała się w krajobraz gospodarczy Polski, przyczyniając się przy tym do rozwoju regionów, w których działają jej zakłady produkcyjne. Obecnie borykamy się z okresowymi trudnościami, ale fundamenty naszej działalności są stabilne” – informowała spółka w momencie ogłoszenia restrukturyzacji.

Czytaj także:

Ursus w ciężkiej sytuacji finansowej. Jaki los czeka polskie traktory?