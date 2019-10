Niemal co drugi pracownik w Polsce doświadczył mobbingu

Jak wynika z raportu „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2019” przygotowanego przez Koalicję Bezpieczni w Pracy, aż 46 proc. pracowników biurowych i fizyczno-umysłowych w Polsce doświadczyło mobbingu, ponad połowa doświadczyła przemocy słownej, a 14 proc. przemocy fizycznej w miejscu pracy.

Nowa definicja BHP

„Zagrożenia psychospołeczne są definiowane jako nowopowstałe czynniki ryzyka. Nie zagrażają one wprost fizycznie pracownikowi, natomiast ich występowanie prowadzi do szkód w zdrowiu somatycznym, psychicznym i społecznym pracowników, a w konsekwencji absencji, spadku efektywności czy decyzji o odejściu z pracy, co przekłada się na kondycję całej organizacji” – czytamy w raporcie.

– W ciągu ostatniej dekady na rynku pracy miały miejsce dynamiczne przekształcenia kultury pracy, zmiany organizacyjne i pokoleniowe. Niestety, z regulacyjnego punktu widzenia, polskie prawo pracy nie nadążało za nimi. W efekcie zmiany w zakresie środowiska pracy i niedostosowanie do nich przepisów wywiera negatywny wpływ na polskiego pracownika, a także stwarza zagrożenie dla rodzimych firm – uważa Anna Jabłońska, dyrektor zarządzają CWS Polska, przewodnicząca Koalicji Bezpieczni w Pracy. – Wśród nowych zjawisk są takie, o których wcześniej – z różnych względów – nie mówiło się głośno. Ustawodawca podjął niewystarczające kroki w celu stworzenia regulacji prawnych rozszerzających spektrum możliwości walki z tego typu dyskryminacją jak molestowanie. Mamy nadzieję, że tegoroczna edycja raportu Koalicji Bezpieczni w Pracy będzie pretekstem do otwarcia szerokiej dyskusji na temat zagrożeń psychospołecznych z przedstawicielami zawiązków pracodawców, pracowników, instytucji kontrolnych i badawczych, stowarzyszeń zajmujących się tą tematyką, a także przedstawicielami ustawodawcy – dodaje Anna Jabłońska.

Źle traktowani

Z przeprowadzonej na grupie 1500 osób ankiety z sektorów takich jak przemysłu, handel, edukację, administrację, aż po budownictwo czy sektor HORECA, wynika, że aż 63 proc. respondentów spotkało się z nieodpowiednim traktowaniem ze strony przełożonego. 46 proc. twierdzi, że padło ofiarą mobbingu, a 14 proc. przemocy fizycznej.

– Tak wysoki odsetek osób, które spotkały się z mobbingiem w miejscu pracy, może wynikać również z braku świadomości pełnej definicji zjawiska, którego istotą jest trwałość i uporczywość, a więc długotrwały proces nękania, upokarzania czy wykluczania pracownika. Niemniej to jest dobry moment, aby bić na alarm i wprowadzić odpowiednie regulacje, które wyposażają pracodawcę, w tym służby bhp, w odpowiednie narzędzia do walki z zagrożeniami psychospołecznymi – twierdzi Przemysław Lewicki, kierownik ds. BHP i Zarządzania Ciągłością Biznesu DHL Supply, ekspert Koalicji Bezpieczni w Pracy.

