Ważna spółka Airbusa obawia się o płynność finansową. Sprawa ma podłoże polityczne

„Trudności z osiągnięciem założeń finansowych i innych planów na 2019 rok” – to główne problemy, przed którymi stanęła spółka Airbus Defence and Space, czyli jednak z najważniejszych gałęzi koncernu Airbus. Władze stworzyły specjalny plan „Momentum” (Impet), który ma za zadanie przejście suchą stopą przez trudny dla przedsiębiorstwa IV kwartał 2019 roku.

Wyhamowanie

Jak tłumaczą władze firmy, nadchodzące miesiące mogą być szczególnie trudne ze względu na profil klientów, z którymi współpracują. W większości są to rządy i agencje podległe administracji publicznej. Tego typu zamawiających cechuje to, że ze względu na konieczność przestrzegania założeń budżetowych, pod koniec roku mocno wyhamowują z ilością zamówień. W związku z tym firma wysłała do 33 tys. pracowników prośbę o możliwie oszczędne zarządzanie funduszami do końca roku.

Firma znajduje się w trudnym położeniu m.in. przez naciski polityczne ze strony Niemiec. Rząd naszych zachodnich sąsiadów naciska na Airbusa, aby ten zawiesił dostawy sprzętu wojskowego do Arabii Saudyjskiej. Naciski powiązane są ze sprawą zabójstwa dziennikarza Jamala Kashoggi, do którego doszło ponad rok temu. Wstrzymało to i tak przedłużający się już kontrakt na dostawę systemów obrony granic.

