McAfee planuje przejęcie największego konkurenta. Mowa o dziesiątkach miliardów dolarów

Potencjalne przejęcie NortonLifeLock, jeszcze pod poprzenią nazwą Symantec, było opiniowane przez właścicieli McAfee już od dawna. Pierwotne rozmowy toczyły się w kwestii przejęcia przekazaniu zarządzania nad działami konsumenckimi przy jednocznesnej sprzedaży działu usług dla biznesu. Do podpisania umowy jednak nie doszło, gdyż strony nie porozumiały się. Jak informuje Wall Street Journal, obecnie toczą się kolejne rozmowy dotyczące przejęcia. Jak twierdzą dziennikarze, jest również szansa, że zakończą się one podobnie, co poprzednie.

Szefowie na wakacjach

Wall Street Journal informuje, że rozmowy zostały przesunięte na pierwszy kwartał 2020 roku z powodu... urlopów kadry zarządzającej NortonLifeLock. Jeśli dojdzie do planowanej fuzji właścicieli systemów antywirusowych McAfee i Norton, byłaby to największa tego typu transakcja ostatich lat i jedna z największych w historii branży.

