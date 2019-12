Huawei planuje budowę dużych fabryk w Europie

Huawei planuje budowę fabryk w Europie. Takich informacji dostarczył wywiad z Ren Zhengfei, Dyrektorem generalnym chińskiego giganta technologicznego dla The Globe and Mail. Dyrektor generalny Huawei, dopytywany o kwestę budowy fabryk w Europie odpowiedział, że wybiera stary kontynent, a nie na przykład Azję Południowo-Wschodnią czy Meksyk, które mają tańszą siłę roboczą, ponieważ „koszty nie są czymś, nad czym się zastanawiamy, ważne są potrzeby strategiczne”. Na razie Huawei sprawdza możliwości relacji swojej europejskiej wizji, która zakłada wielkoskalową produkcję związaną z technologią 5G.

W budowaniu fabryk na terenie Europy Ren dostrzega również szereg korzyści dla Huawei. W nowych fabrykach koncern będzie mógł wykorzystywać do pracy sztuczną inteligencję.

Firma na czarnej liście USA

Dyrektor generalny firmy odniósł się także do trudności, jakie na firmę sprowadziła decyzja prezydenta Donalda Trumpa. „Huawei, ze względu na wpisanie na czarną listę podmiotów, nie może także współpracować ze swoimi pracownikami z centrum badawczo-rozwojowego w Stanach Zjednoczonych. Nie może ani przez email, ani przez telefon uzyskać dostępu do tworzonych tam technologii. Zakaz oznacza dla koncernu również zerwanie współpracy z amerykańskimi uniwersytetami i instytucjami akademickimi” – dowiadujemy się z wywiadu dla The Globe and Mail. Dlatego „ponieważ nie jesteśmy obecni na rynku amerykańskim, nasza amerykańska siedziba pozostanie w Meksyku. Przeniesiemy jednak nasze centrum badawczo-rozwojowe z USA do Kanady” – mówi Ren. „W następnym kroku chcielibyśmy sprawdzić, czy ograniczenia nałożone przez USA mogłyby zostać w przyszłości złagodzone, umożliwiając obywatelom USA i posiadaczom zielonej karty pracę w naszym kanadyjskim centrum badawczym”. - dodał.

Czytaj także:

Miał być zagrożeniem dla bezpieczeństwa, a współpraca trwa. Huawei z przedłużoną licencją