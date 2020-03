30 najlepiej płatnych zawodów w Polsce: Prawnik, inżynier czy PR-owiec - kto zarabia najwięcej?

„Mój mąż jest z zawodu dyrektorem” – ten satyryczny cytat z komedii Stanisława Barei „Poszukiwany, poszukiwana”, znają chyba wszyscy. Wciąż nas bawi, bo poza przechwałką, zawiera też sprzeczność: dyrektor to nie zawód, ale funkcja. Przykładowo: nauczyciel może być dyrektorem szkoły, a lekarz - dyrektorem szpitala. Ale ich zawodami pozostaną belfer i medyk. Z tego powodu w naszym rankingu 30 najlepiej płatnych zawodów nie uwzględniliśmy dyrektorów, prezesów, czy członków zarządu, choć to oni zarabiają najwięcej.

Według raportu „Wynagrodzenia członków zarządów w 2018 roku”, przygotowanego przez Sedlak&Sedlak, średnie miesięczne wynagrodzenie brutto prezesa zarządu, jego zastępcy i członka zarządu wynosi ponad 50 tys. zł. Kwota ta zblednie, jeśli spojrzymy na pensje prezesów 50 największych spółek giełdowych. Janusz Filipiak, prezes Comarchu, w 2018 roku zarobił ponad 1 mln zł miesięcznie. Niewiele mniej dostawał Tobias Solorz, prezes Cyfrowego Polsatu, a ponad pół miliona zgarniał Thomas Kurzmann, prezes firmy deweloperskiej GTC. To jednak giganci, a większość szefów firm musi zadowolić się mniejszym wynagrodzeniem. Dziesięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w naszym kraju nie jest jednak powodem do niezadowolenia, podobnie jak narzekać nie mogą polscy dyrektorzy zarządzający, którzy co miesiąc dostają średnio 47 tys. zł. Całkiem przyzwoitą pensyjką cieszą się też dyrektorzy pionu – to nawet 33,4 tys. zł, a kierownicy (menadżerowie) - 16,3 tys. zł.

Najlepsze branże? Informacja i komunikacja

W naszym rankingu 30 najlepiej płatnych zawodów, który powstał we współpracy z najstarszą firmą HR w kraju, Sedlak&Sedlak, przedstawiamy stanowiska eksperckie wymagające konkretnego wykształcenia, doświadczenia i wiedzy. Trzeba jednak pamiętać, że pensja pensji nierówna – inaczej zarobi początkujący specjalista, trochę więcej doświadczony, a najwięcej prawdziwy ekspert w danej dziedzinie. Ostatecznie to co wpłynie na jego konto, zależy od bardzo wielu czynników, takich jak: płeć, wykształcenie, staż pracy, a nawet rodzaju kapitału firmy, jej wielkości, szczebel organizacji, branża itp.

A skoro już o branży mowa - okazuje się, że kolejny rok z rzędu, najlepiej można zarobić w sektorze zajmującym się informacją i komunikacją. Największe pieniądze od lat idą do absolwentów kierunków informatycznych i mechanicznych na uczelniach technicznych – i to oni królują w naszym rankingu. Bardzo dobre zarobki czekają również na prawników, finansistów, pracowników w branży produkcyjnej i w handlu. Poziom wynagrodzeń oczywiście jest różny w poszczególnych rejonach Polski. Najwięcej zarobi się w stolicy, ale i poza Warszawą pensje są atrakcyjne.

Metodologia

W naszym rankingu wykorzystujemy dane z „Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2019”. W raporcie przebadano ponad 260 tys. pracowników z 723 firm. Dane zbierane są od firm biorących udział w badaniu i kolejno poddawane analizie wg metodologii Sedlak & Sedlak. Wszystkie podane kwoty są kwotami brutto za miesiąc, przy umowie o pracę. Podana kwota wynagrodzenia to tzw. górna półka (9. Decyl). Oznacza to, że 10 proc. zajmujących to stanowisko zarabia powyżej tej kwoty, a 90 proc. osób - poniżej tej kwoty. Podane kwoty zostały zaokrąglone do jednej po przecinku.

Czytaj także:

Lewiatan: Rynek pracy czekają duże zmiany. Bezrobocie pozostanie na niskim poziomie