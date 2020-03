Nowy test na koronawirusa zatwierdzony. Jest 10 razy szybszy od dotychczasowych

Roche Holding AG otrzymał od amerykańskiej Agencja Żywności i Leków „nadzwyczajne pozwolenie na użycie” systemu cobas 6800/8800. Jego możliwości diagnostyczne mają być nawet dziesięć razy większe od obecnie stosowanych. Firma ma zamiar stosować nowe rozwiązanie m.in. do testowania próbek pobranych od pacjentów podejrzewanych o zakażenie koronawirusem. Roche poinformowało, że urządzenie dostępne jest również w Europie.

Ponad 4000 pacjentów dziennie

Producent twierdzi, że urządzenie cobas 8800 może przeprowadzić testy nawet 4128 próbek dziennie, a model cobas 6800 według specyfikacji 1440 próbek. Każda technologia, która pozwoli masowo przeprowadzać testy próbek, może znacząco wpłynąć na zatrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa w obszarach zagrożonych. Lekarze wskazują, że jest to jeden z najważniejszych czynników. Może to także dać więcej czasu firmom farmaceutycznym na stworzenie leków oraz szczepionki celowanej przeciwko Covid-19. Jest to trzeci test zatwierdzony w tym trybie przez amerykańską Agencję Żywności i Leków.

Koronawirus w Polsce

W Polsce zakażonych koronawirusem zostało dotychczas 51 osób, zmarła jedna. Według danych z czwartku, hospitalizowanych z podejrzeniem koronawirusa są 384 osoby, objętych kwarantanną zostało 2736 osób, a nadzorem epidemiologicznym - 14841.

