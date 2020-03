Kurierzy pomogą w badaniu koronawirusa. Amazon i Bill Gates łączą siły

Seattle Coronavirus Assessment Network (SCAN), czyli inicjatywa wspierana przez fundację Billa i Melindy Gates, nawiązała współpracę z firmą Amazon, jednym z największych na świecie przedsiębiorstw branży e-commerce, a właściwie jego spółką córką - firmą Amazon Care.

Współpraca będzie polegała na badaniu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w hrabstwie King w stanie Waszyngton. Jest to miejsce, w którym zaobserwowano najbardziej dynamiczny rozwój pandemii. Firmy postanowiły więc wykorzystać wiedzę i możliwości logistyczne. Amazon, za pośrednictwem swoich kurierów będzie rozwoził do obywateli hrabstwa testy na obecność wirusa. Następnie zostaną one przewiezione do laboratoriów badawczych. Dokładne zbadanie obywateli pomoże w zmapowaniu wirusa i obserwacji, w jaki sposób się on rozprzestrzenia. Jeśli testy wyjdą pozytywnie, mieszkańcy zostaną także skontaktowani z odpowiednią jednostką medyczną.

Stany Zjednoczone są jednym z najsilniej dotkniętych przez COVID-19 państw świata. Obecnie jest tam już ponad 46 tys. przypadków zarażenia. Zmarło 590 osób.

