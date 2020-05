Lipińska, Bonda, Bralczyk. Za kilka dni ruszają wirtualne targi książki

Wszyscy, którzy tęsknią za targami i festiwalami literackimi, mają na co czekać. BookTarg ma być prawdziwym świętem literatury i dowodem na to, że mimo kłopotów spowodowanych pandemią, branża wydawnicza potrafi walczyć o podtrzymanie zainteresowania czytelników. W programie największych wirtualnych targów książki, które odbędą się na stronie booktarg.pl i na fanpage'u wydarzenia w terminie od 21 do 24 maja, znalazły się spotkania z autorami, panele dyskusyjne, webinaria dotyczące tarczy antykryzysowej czy tego jak rozpocząć sprzedaż przez internet, a także wirtualne stoiska targowe ze specjalnymi ofertami sprzedawców. BookTarg to wspólna inicjatywa Allegro, Legimi i Lubimyczytać.pl, które solidarnie postanowiły wykorzystać nowoczesne narzędzia, zaangażowanie ludzi i doświadczenie, aby zapełnić lukę po takich wydarzeniach jak Warszawskie Targi Książki. Patronat nad targami objęła Polska Izba Książki oraz Warszawskie Targi Książki.

W BookTarg weźmie udział około 80 wydawnictw, a także księgarnie zarówno stacjonarne jak i internetowe, które podobnie jak w przypadku tradycyjnych targów, będą prowadziły sprzedaż w ramach wirtualnych stoisk na stronie www.allegro.pl/zobacz/booktarg. To okazja do zakupu książek w atrakcyjnych cenach, w większości z darmową dostawą w ramach usługi SMART!, która jest obecnie dostępna dla wszystkich kupujących. Z kolei Legimi przygotowało akcję „ebook za darmo”, w ramach której osoby zapisujące się na newsletter na stronie booktarg.pl w terminie do 24 maja otrzymają możliwość czytania (a w przypadku niektórych tytułów również słuchania) książek w aplikacjach Legimi.

Spotkania autorskie w nowej formule

Targi nie mogą się obyć bez spotkań autorskich, a tych w trakcie czterech dni trwania BookTargu odbędzie się kilkadziesiąt. Wirtualne spotkania będą miały charakter rozmowy lub panelu z udziałem kilku twórców. Prawdziwą gratką dla fanów będzie spotkanie Jacka Dukaja z Tomaszem Bagińskim, którzy porozmawiają na temat związków literatury z serialem. To nie koniec niespodzianek – Audioteka i Wydawnictwo Filia zaprezentują pierwszą audio superprodukcję Remigiusza Mroza na żywo!

Dzięki temu, że część wydarzeń będzie odbywała się na żywo, osoby śledzące rozmowy będą mogły w jej trakcie komentować i zadawać uczestnikom pytania. Co ważne, internetowa formuła targów pozwala obejrzeć nagrania w każdym momencie – wszystkie zostaną udostępnione do ponownego odtworzenia. A w spotkaniach z czytelnikami wezmą udział m.in. Mario Escobar, Trudi Canavan, Jakub Małecki, Blanka Lipińska, Wojciech Chmielarz, Alek Rogoziński, Jerzy Bralczyk czy Katarzyna Bonda. Pełen rozkład spotkań można znaleźć na booktarg.pl i na https://www.facebook.com/BookTarg/.

BookTarg Konferencja

Kolejnym stałym punktem targów są wydarzenia branżowe. Tematem przewodnim BookTarg Konferencja będą wykłady i panele związane z sytuacją na rynku książki w dobie pandemii. Eksperci odpowiedzą na pytania m.in. jak skorzystać z rządowego wsparcia, doradzą jak odnaleźć się w gąszczu informacji i procedur, podpowiedzą jak pozyskać klienta czy rozpocząć przygodę z biznesem w sieci. To wiedza w czystej postaci, skierowana do autorów, wydawców, księgarzy i bibliotekarzy, w celu wzmocnienia działań prowadzonych przez nich w Internecie. Informacje i zapisy będą prowadzone przez fanpage BookTarg oraz stronę Booktarg.pl. Dwudniowy program konferencji dostępny jest dla wszystkich uczestników nieodpłatnie. Współorganizatorami części biznesowej są Polska Izba Książki, spółka Literacka oraz Fundacja Polska 5.0.

Wsparcie dla kultury

Wszystkie działania jakie w ramach BookTargu podejmują wspólnie organizatorzy, wydawnictwa czy autorzy mają jeden główny cel – wesprzeć całą branżę wydawniczą, która w tej trudnej sytuacji potrafi się zjednoczyć i pomagać sobie nawzajem. Ale ważna jest również wymierna pomoc finansowa. Dlatego wraz ze startem BookTargu na charytatywni.allegro.pl rusza akcja „Wsparcie dla kultury”. Do 14 czerwca będą odbywać się licytacje przedmiotów przekazanych przez ludzi kultury i instytucje, a także oferty zawierające spotkania z pisarzami czy udział w specjalnych wydarzeniach literackich. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przekazane Unii Literackiej na zapomogi dla twórców znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej spowodowanej pandemią. Ponadto, organizatorzy BookTargu – Allegro, Legimi i Lubimyczytać.pl – postanowili wesprzeć Fundację Wisławy Szymborskiej kwotą 50 tys. złotych, która przeznaczy je na swoją działalność pomocową.

Udział w BookTargu dla wszystkich zainteresowanych jest bezpłatny i może wziąć w nim udział każdy, siedząc bezpiecznie w domu przed ekranem komputera lub smartfona.

Czytaj także:

Quiz językowy. Sprawdź, czy wiesz, co oznaczają te słowaCzytaj także:

Nowa książka Stephena Kinga to popis talentu i wyobraźni