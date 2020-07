Koniec tygodnika „Fakty i Mity”. „Po zapowiedziach prezesa PiS…”

„Fakty i Mity” ukazują się od 2000 roku. W czerwcu 2020 roku redakcja pożegnała się z Dariuszem Cycholem, redaktorem naczelnym gazety. Jego obowiązki przejęła Ewa Kotlińska, prezes spółki Błaja News. W poniedziałek 13 lipca Kotlińska wysłała do dziennikarzy list, w którym przekazała najnowsze informacje w sprawie losów tygodnika. Treść dokumentu opublikował portal Wirtualne Media. „Po zapowiedziach prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który zamierza rozprawić się z mediami, tym bardziej nie brzmi to jak zaproszenie do współpracy. Brakuje także sił i środków na walkę z wiatrakami” – czytamy. „Z żalem ogłaszam Państwu, że rozpoczęłam proces likwidacji spółki „BŁAJA News” a tym samym zaprzestania wydawania naszego tygodnika z dniem 31 lipca 2020 r. Tego też dnia ukaże się ostatni numer »FiM«” – poinformowała Ewa Kotlińska.

Co z środkami na wypłaty dla pracowników?

Dziennikarze Wirtualnych Mediów skontaktowali się również z Anną Dembowską, prokurentem spółki. – Zamykamy gazetę z ostatnim lipca, powodem jest coraz mniejsza rentowność. Sukcesywnie spada liczba czytelników i mimo, że na razie mamy jeszcze pieniądze, nie chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, gdy nie będziemy ich mieli na bieżącą działalność i wypłaty dla pracowników – przekazała.

