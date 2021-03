KNF wydała zgody w sprawie prezesów Alior Banku i BOŚ Banku

Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgody dotyczące nowych prezesów dwóch banków. Chodzi o Iwonę Dudę, która otrzymała zielone światło na kierowanie Alior Bankiem i Wojciecha Hanna, który oficjalnie zostanie prezesem BOŚ Banku.

Iwona Duda w Alior Banku

Rada nadzorcza Alior Banku w maju 2020 r. powołała w skład zarządu Iwonę Dudę, powierzając jej stanowisko wiceprezesa oraz kierowanie pracami zarządu. Iwona Duda od ponad 20 lat jest związana z rynkiem finansowym. Ostatnio pełniła funkcję doradcy prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz członka rady nadzorczej Banku Ochrony Środowiska.

Wojciech Hann nowym prezesem BOŚ Banku

Na początku listopada 2020 r. rada nadzorcza powołała Wojciecha Hanna na stanowisko wiceprezesa zarządu oraz powierzyła mu kierowanie pracami zarządu banku do dnia wejścia w życie uchwały RN o powołaniu go na prezesa zarządu, co czego konieczne jest uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Wojciech Hann jest absolwentem studiów fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów MBA (finanse) na University of Rochester (USA). Ma ponad 25-letnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej i finansowaniu przedsiębiorstw.

W latach 2016-2019 był członkiem zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, nadzorującym obszar sprzedaży i produktów. W 2016 roku był również dyrektorem zarządzającym departamentu rynków kapitałowych Ipopema Securities. Wcześniej, przez 9 lat, jako partner w Deloitte był odpowiedzialny za tworzenie i realizację projektów doradztwa w zakresie fuzji i przejęć w Europie Środkowej w sektorze energetycznym. W latach 1998-2007 pracował w UniCredit Markets & Investment Banking / CA IB w Warszawie, a następnie w Wiedniu, w którym pełnił między innymi funkcję dyrektora departamentu energy&utilities. Należał także do zespołu Ernst& Young w Warszawie.

