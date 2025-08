Nowa ulga podatkowa – na żołnierza. Preferencje i zachęty dla pracodawców

– Rosja będzie gotowa do konfrontacji w 2027 roku – powiedział wprost premier Donald Tusk. Podkreślił, że Polska musi być na to gotowa, a tym samym musi płacić 5 proc. PKB na zbrojenia.

Polska planuje utrzymywanie po 50 tys. żołnierzy obrony terytorialnej (WOT) oraz żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej (Aktywna Rezerwa). To oznacza, że pracodawcy muszą się liczyć się z tym, że cześć pracowników może zostać powołana do pełnienia służby lub wstąpić do niej dobrowolnie.

Nawet 24 tys. zł oszczędności podatkowych

Państwo zadbało o firmy, które zatrudniają u siebie wojskowych. Od 1 stycznia 2025 roku pracodawcy mogą odliczyć od podstawy opodatkowania kwotę na każdego zatrudnionego żołnierza, który otrzymuje wynagrodzenie na poziomie co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

Wysokość ulgi będzie uzależniona od okresu zatrudnienia żołnierzy oraz od statusu firmy. Jeżeli żołnierz pełni służbę nieprzerwanie co najmniej przez 1 rok, to pracodawca będzie mógł odliczyć 12 tys. zł od podstawy opodatkowania. Wysokość ulgi rośnie z każdym rokiem nieprzerwanego pełnienia służby przez żołnierza. Mikro lub mali przedsiębiorcy, które zatrudniają minimum pięciu żołnierzy, odliczą w ramach ulgi więcej niż pozostali przedsiębiorcy.

Maksymalna wysokość ulgi to 24 tys. zł – jeżeli żołnierz pełni służbę co najmniej od 5 lat. Okres służby żołnierza ustala się na dzień 31 grudnia roku podatkowego lub ostatni dzień zatrudnienia w danym roku.

Ulga podatkowa dotyczy zarówno przedsiębiorców będących podatnikami PIT, jak i podatników CIT.

Preferencje przy przetargach na zamówienia publiczne

Firmy zatrudniające żołnierzy obrony terytorialnej powoływanych po raz pierwszy do służby wojskowej zostały zwolnione z obowiązku wypłaty odprawy w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia.

Zamiast tego jednostka wojskowa wypłaci żołnierzom świadczenie początkowe w wysokości 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale roku poprzedniego. Świadczenie ma przysługiwać dopiero po odbyciu szkolenia podstawowego.

Dodatkowo, tacy pracodawcy będą preferencyjnie traktowani przy ubieganiu się o przetargi na realizację zamówień publicznych.

