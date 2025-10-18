Za to hejtuje się kobiety w miejscu pracy. Chodzi o jedną cechę

Asertywność to umiejętność komunikowania się w sposób otwarty, uczciwy i szanujący prawa innych ludzi, przy jednoczesnym dbaniu o własne interesy. Człowiek asertywny potrafi powiedzieć „nie”, wyrazić dezaprobatę lub konstruktywną krytykę, ale bez poniżania czy naruszania godności rozmówcy.

Agresja z kolei to działanie nacechowane przemocą – werbalną lub niewerbalną – prowadzące do dominacji nad drugą osobą, często z intencją zaszkodzenia lub narzucenia swojego zdania.

W teorii brzmi to jasno. Jednak w praktyce – szczególnie, gdy zachowania te prezentuje kobieta – odbiór społeczny może być zgoła odmienny.

Kobieta asertywna – czyli… problematyczna?

W wielu środowiskach zawodowych kobiety, które wykazują się stanowczością, niezależnością myślenia czy zdecydowaniem, często stają się obiektem nieadekwatnej oceny. To, co u mężczyzny bywa uznawane za przejaw silnego przywództwa i decyzyjności, u kobiety często postrzegane jest jako trudny charakter, brak empatii lub nieumiejętność współpracy.