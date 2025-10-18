Za to hejtuje się kobiety w miejscu pracy. Chodzi o jedną cechę
Hejt może znacząco wpłynąć na morale zespołu
Wystarczy, że kobieta w miejscu pracy powie „nie” bez uśmiechu, odmówi zadania spoza zakresu obowiązków lub udzieli szczerego feedbacku – i już narażona jest na łatkę „trudnej”, „zimnej” albo wręcz „konfliktowej”. Mężczyzna za te same zachowania bywa chwalony za profesjonalizm i stanowczość. Gdzie zatem kończy się zdrowa asertywność, a zaczyna postrzegana – niesłusznie – agresja? Dlaczego kobiety tak często muszą tłumaczyć się z własnej wyrazistości? I co ma z tym wspólnego hejt?

Asertywność to umiejętność komunikowania się w sposób otwarty, uczciwy i szanujący prawa innych ludzi, przy jednoczesnym dbaniu o własne interesy. Człowiek asertywny potrafi powiedzieć „nie”, wyrazić dezaprobatę lub konstruktywną krytykę, ale bez poniżania czy naruszania godności rozmówcy.

Agresja z kolei to działanie nacechowane przemocą – werbalną lub niewerbalną – prowadzące do dominacji nad drugą osobą, często z intencją zaszkodzenia lub narzucenia swojego zdania.

W teorii brzmi to jasno. Jednak w praktyce – szczególnie, gdy zachowania te prezentuje kobieta – odbiór społeczny może być zgoła odmienny.

Kobieta asertywna – czyli… problematyczna?

W wielu środowiskach zawodowych kobiety, które wykazują się stanowczością, niezależnością myślenia czy zdecydowaniem, często stają się obiektem nieadekwatnej oceny. To, co u mężczyzny bywa uznawane za przejaw silnego przywództwa i decyzyjności, u kobiety często postrzegane jest jako trudny charakter, brak empatii lub nieumiejętność współpracy.

