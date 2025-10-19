Rewolucja w VAT. Nowe zasady dla energii i ostrzejsze reguły faktur

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt obszernej nowelizacji ustawy o VAT oraz przepisów o ewidencji i identyfikacji podatników. Dokument przewiduje kilkadziesiąt modyfikacji – od możliwości sprawdzenia statusu podatnika wstecz, po cyfrowe ułatwienia dla podróżnych. Celem jest doprecyzowanie rozliczeń, uproszczenie części procedur oraz poszerzenie narzędzi nadzoru podatkowego.

Historyczne danie

Najbardziej oczekiwana zmiana to dostęp do historycznych danych w wykazie podatników VAT. Przedsiębiorcy będą mogli zweryfikować status kontrahenta nawet 5 lat wstecz, i to na wybrany dzień, a nie – jak dotychczas – wyłącznie na moment sprawdzenia. Ułatwi to ocenę ryzyka i udokumentowanie należytej staranności przy dawnych transakcjach.

Projekt wprowadza także instytucję tzw. „składu VAT”, jako formę uproszczenia rozliczeń dla podmiotów działających w międzynarodowym obrocie towarowym. Równolegle resort proponuje ujednolicenie zasad ustalania miejsca dostawy energii elektrycznej – takie same reguły mają obowiązywać zarówno dla energii dostarczanej przez system elektroenergetyczny, jak i poza nim. Obecnie sposób dostawy wpływa na określenie miejsca opodatkowania, co bywa źródłem rozbieżności.

Rozszerzenie odpowiedzialności

Znacznie poszerzona ma zostać odpowiedzialność solidarna nabywcy za zaległości sprzedawcy. Obejmie sytuacje, gdy podatnik wiedział, że faktura (opłacona w mechanizmie podzielonej płatności) pochodzi od podmiotu nieistniejącego, dokumentuje czynności niedokonane lub zawiera kwoty niezgodne z rzeczywistością. Odpowiedzialność ma objąć także część usług niematerialnych, m.in. doradczych, zarządczych, rachunkowo-księgowych, reklamowych i badawczych. Ponadto przewidziano rozszerzenie odpowiedzialności na wybrane usługi z załącznika nr 15, w tym roboty szklarskie, malarskie oraz instalacyjne – nawet gdy wartość pojedynczej usługi nie przekracza 15 tys. zł.

Nowelizacja porządkuje też szereg obowiązków rozliczeniowych. Zniknie wymóg zapłaty VAT w ciągu 14 dni od wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu. Przewidziano również rezygnację z obowiązku wykazywania w JPK_VAT podstawy opodatkowania z tytułu nabyć od podatników niemających w Polsce siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności, jeśli towary i usługi są zwolnione z podatku.

