UE zablokowała transport szczepionek z Włoch. Chodzi o 250 tys. dawek

Koncern AstraZeneca wystąpił do włoskiego rządu z prośbą o umożliwienie eksportu części szczepionek do Australii. Ten jednak nie zgodził się na takie rozwiązanie, co poparła Komisja Europejska. Tym samym około 250 tys. dawek preparatu pozostanie w Europie.

Agencja Reutera podaje, że w sprawie chodzi o około 250 tys. dawek szczepionki AstraZeneca składowanych w magazynie w Anagni, nieopodal Rzymu. Koncern wystąpił do włoskiego rządu z prośbą o umożliwienie wyeksportowania tej partii do Australii, co wiąże się z regulacjami ogłoszonymi pod koniec stycznia. Zgodnie z najnowszymi przepisami, producenci szczepionek działający na terenie Unii Europejskiej muszą uzyskać zgodę o wyeksportowanie preparatu poza UE. Taką zgodę wydaje rząd państwa, na terenie którego działa dana firma. Eksportu szczepionek nie będzie. UE i Włochy odmawiają Włoski rząd skorzystał z prawa odmowy, zawiadamiając o tym Komisję Europejską, która miała prawo zakwestionować decyzję rządu Mario Draghiego. Unijny organ poparł jednak postanowienie władz z Półwyspu Apenińskiego, przez co 250 tys. dawek pozostanie na terenie UE. „Financial Times” zauważa z kolei, że jest to pierwsza tego typu decyzja od czasu wprowadzenia nowych regulacji przez KE. Może zarazem doprowadzić do zaostrzenia globalnych napięć związanych z zakupem szczepionek, ponieważ część sojuszników UE sprzeciwia się wprowadzonemu reżimowi eksportowemu. Czytaj też:

