Brak samochodów przez pandemię i kryptowaluty. Legendarny producent ma problem

Światowa gospodarka zmaga się w ostatnich miesiącach z niecodziennym problemem, który pozornie powinien dotyczyć niewielu branż, a w rzeczywistości odbija się na firmach, o których większość ekspertów nie pomyślałaby w pierwszej kolejności. Chodzi o znaczące braki w dostawach mikroprocesorów.

Subaru wstrzymuje część produkcji

Japoński producent samochodów kojarzonych z charakterystycznym, niebieskim kolorem – Subaru, poinformował właśnie o wstrzymaniu produkcji w swojej fabryce w Stanach Zjednoczonych. Z oficjalnych informacji firmy wynika, że powodem są braki w dostawach niezbędnych procesorów. To nie jedyny producent, który w ostatnim czasie ograniczył możliwości produkcyjne. Podobne decyzje podjęły m.in. Ford, czy Nissan. Procesory wykorzystywane są w autach m.in. przy obsłudze takich systemów, jak automatyczne otwieranie szyb, regulacja lusterek, czy urządzenia pomagające kierowcy orientować się w przestrzeni np. podczas parkowania, czy cofania.

Koronawirus i kryptowaluty

Problemy z zaopatrzeniem wynika z dwóch przyczyn. Po pierwsze, przemysł nadal nie podniósł się w pełni po zastojach związanych z lockdownami, które zbiegły się ze wzmożonym zapotrzebowaniem na elektronikę. Pracownicy przechodzący na pracę zdalną, ruszyli do sklepów internetowych w poszukiwaniu sprzętu do pracy z domu. Wiele rodzin nagle potrzebowało mieć w domu kilka urządzeń do pracy i nauki zdalnej.

Drugim problemem jest ciągle rosnące zainteresowanie „kopaniem” kryptowalut. W tym celu masowo skupowane są karty graficzne, które wykorzystuje się do wykonywania niezbędnych obliczeń. Wpływa to na gwałtowne wzrosty cen dostępnych podzespołów, a także trudności z ich dostawami.

Czytaj też:

Giełda kryptowalut debiutuje... na giełdzie. Prezes bogatszy o 292 mln dolarów w jeden dzień