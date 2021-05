Gigant dofinansuje testy na COVID-19 dla turystów korzystających ze zorganizowanych wakacji

Grupa TUI zaoferuje pakiety testowe w cenie od 20 do 90 funtów, aby uczynić wakacje bardziej przystępnymi dla swoich klientów. Inne firmy wakacyjne również przygotowują oferty testowe, są wśród nich linie lotnicze EasyJet, Jet2 i British Airways.

Testy po powrocie do kraju

Każdy podróżny będzie musiał wykonać co najmniej jeden test PCR po powrocie do Wielkiej Brytanii, zgodnie z przedstawionymi przez rząd planami ponownego otwarcia podróży, a osoby, które podróżowały do krajów o podwyższonym ryzyku, będą musiały wykonać maksymalnie trzy testy.

Oprócz dotowanych pakietów testowych, które obejmowałyby testy PCR, TUI zapowiedział, że zaoferuje również bezpłatne ubezpieczenie na wypadek zachorowania na COVID-19 na wszystkich swoich wakacjach.

Oferta TUI przebija konkurencję

Dodatkowo operator turystyczny oświadczył, że zezwoli na bezpłatne zmiany wszystkich rezerwacji wakacyjnych do 14 dni przed wyjazdem i zwróci pieniądze zapłacone za dodatkowe testy, jeśli kraj docelowy zostanie przeniesiony z listy krajów mniej zagrożonych do bardziej zagrożonych już po dokonaniu rezerwacji.

Chociaż TUI nie jest pierwszą firmą, która ogłosiła dotowanie pakietów testów, zdecydowanie zrobiła największą promocję. Inne biura podróży oferują pakiety testowe w cenie od 60 do 210 funtów na osobę.

„To fantastyczna wartość dla konsumentów, to najtańszy dostępny pakiet testowy”, skomentował dla BBC Rory Boland, redaktor ds. podróży w stowarzyszeniu konsumentów „Which?”.

