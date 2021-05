Gwiazdy kochają jego ubrania. Philipp Plein otworzy w Polsce pierwszy butik

Niemiecki projektant Philipp Plein wkrótce otworzy swój pierwszy butik w Polsce. Salon będzie się mieścił w Domu Dochodowym na Placu Trzech Krzyży 3 w Warszawie – poinformował salon Moliera 2, który ma w ofercie luksusowe marki Moliera 2.

Całkowita powierzchnia butiku będzie miała 200 m kw. Współpraca między firmami Philipp Plein Group oraz Moliera 2 obejmuje również sprzedaż detaliczną w sklepie internetowym Moliera2.com.

„Wydarzenie dla całego rynku mody”

– Jestem naprawdę szczęśliwy, że mogę ogłosić współpracę pomiędzy Moliera 2 a Philipp Plein Group. Konsolidacja obecności naszej marki w handlu detalicznym na rynku polskim jest naszym celem strategicznym, który wyznaczyliśmy sobie w 2021 r. Wraz z z Elisą Lubinski, która odpowiada za globalny handel detaliczny oraz franczyzy i moim doradcą ds. Zarządzania Carmine Rotondaro jesteśmy bardzo dumni, że udało nam się to osiągnąć – powiedział niemiecki projektant mody Philipp Plein.

Z kolei Maria Fus, Marketing & PR Director zapewnia, że otwarcie pierwszego monobrandowego salonu Philipp Plein w Warszawie to niezwykle ważne wydarzenie dla całego rynku mody w Polsce.

– Od początku wierzyliśmy w to, że nasz kraj jest atrakcyjny dla światowych domów mody, które z sukcesem mogą się rozwijać nie tylko w Nowym Jorku czy Pekinie, ale również u nas. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że światowej sławy projektant zaufał nam i wybrał Moliera 2 do współpracy jako partnera biznesowego. Wspólnie będziemy realizować strategię rozwoju oraz dążyć do umocnienia pozycji marki Philipp Plein na naszym rynku. Jestem przekonana, że ten wspaniały projekt odniesie olbrzymi sukces – powiedziała.

Otwarcie pierwszego salonu monobrandowego w Polsce jest planowane na drugą połowę 2021 roku.

Kim jest Philipp Plein?

Philip Plein to jedno z najgorętszych nazwisk przemysłu modowego. Marka istnieje od 2004 roku. W Polsce nie jest znany szerokiej publiczności, ale jego ubrania cieszą się dużą popularnością wśród gwiazd. Wielką fanką Philipa jest między innymi Kim Kardashian.

Majątek Pleina wyceniany jest na około 300 milionów dolarów. Projektant z pochodzenia jest Albańczykiem, ale mieszka w Niemczech. Nie od razu projektował ubrania – wcześniej studiował prawo i projektował meble.

Czytaj też:

Nowa luksusowa marka modowa wchodzi do Polski. Podano szczegóły