Umowa Orlenu ze Skarbem Państwa. Jest zgoda na przejęcie kontroli nad PGNiG i Lotosem

PKN Orlen, Grupa Lotos, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Skarb Państwa podpisały umowę dotyczącą przejęcia przez ten pierwszy koncern kontroli nad Lotosem i PGNiG.

Umowa dotyczy m.in. kwestii akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Lotosu i PGNiG. Porozumienie zakłada, że akcjonariusze dwóch wskazanych spółek, po przejęciu przez PKN Orlen w zamian za posiadane udziały obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Orlenu. Oznacza to także zwiększenie udziału Skarbu Państwa w multikoncernie energetycznym, które nastąpi dzięki skumulowaniu udziałów, które państwo miała w Lotosie i PGNiG.

– Przyjęty model transakcji w praktyce oznacza fuzję bezgotówkową, co będzie oznaczało podniesienie udziałów Skarbu Państwa w PKN Orlen do 50 proc. (obecnie 27,52 proc. - red), co zagwarantuje decydujący wpływ na tę firmę, możliwość sprawnego zarządzania i zabezpieczy nas przed ewentualnym wrogim przejęciem – powiedział Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych.

Daniel Obajtek uspokoił pracowników

Prezes PKN Orlen miał także ważny przekaz dla pracowników przejmowanych spółek. Jak powiedział, koncern ma plany na to, aby pracownicy przeszli dodatkowe szkolenia, które pozwolą im się przygotować do nowych kierunków rozwoju. Nie ma planów zwolnień grupowych – zapewnił.

– Takie procesy budzą czasem niepokoje, ale proszę się nie martwić. My myślimy o pracownika. Nie myślimy o żadnych grupowych zwolnieniach, chcemy zwiększać kompetencje pracowników. Orlen jest firmą nowoczesną, jest dobrym pracodawcą – powiedział Daniel Obajtek.

Prezes koncernu przedstawił także spodziewany czas zakończenia akwizycji. Przypomniał, że kluczową rolę odgrywają tutaj decyzje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który każdorazowo musi rozpatrzyć, czy przejęcie kolejnej spółki nie wpłynie negatywnie na rynek.

– Część akwizycji Orlen już dokonał. W tym roku wydamy około 10 mld na procesy inwestycyjne. Model połączenia ma być opracowany do września 2021 roku. Chcielibyśmy go zamknąć jeszcze w tym roku – dodał.

