Specjaliści od bezpieczeństwa w sieci potrzebni od zaraz. Ile można zarobić?

Kilka dni temu na komunikatorze Telegram nieznani sprawcy zaczęli publikować wiadomości z prywatnej poczty ministra Michała Dworczyka. Szybko okazało się, że z prywatnych kont do służbowej korespondencji korzystał też premier Morawiecki, rzecznik rządu, ministrowie oraz ich doradcy. Pokrzywdzeni przekonują, że padli ofiarą ataków hakerskich, najpewniej z Rosji.

Sztab specjalistów pochyla się nad skrzynką mailową Michała Dworczyka

W środę na wniosek premiera Sejm miał niejawne posiedzenie, gdzie posłowie mieli poznać „skalę cyberataków na Polskę”. Opozycja od samego początku domagała się odtajnienia obrad, a po zakończeniu posiedzenia nie szczędziła złośliwości i słów krytyki w kierunku inicjatorów niejawnego spotkania.

– To posiedzenie zostało tak zorganizowane, by przykryć kompromitację rządu – mówił po wyjściu z sali Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej. Wtórował mu Krzysztof Gawkowski, szef klubu Lewicy: „To kpina z instytucji tajnego posiedzenia. Zabrakło jakichkolwiek informacji, które moglibyśmy powiedzieć, że mają charakter tajny” .

Odpowiednie służby mają za zadanie ustalić, czy Michał Dworczyk został zaatakowany przez hakerów czy padł ofiarą nieumiejętnego korzystania z poczty mailowej (wszystkie maile pochodziły z prywatnej skrzynki na komercyjnym portalu, choć minister powinien był służbowe wiadomości wysyłać i odbierać wyłącznie za pomocą certyfikowanej, zabezpieczonej skrzynki służbowej).

Podstawowe zasady bezpieczeństwa

Być może więc Dworczyk mógł zapobiec wyciekowi danych. Do pewnego stopnia możemy utrudnić hakerom przejęcie naszego konta – pierwszym krokiem jest ustawienie trudnego hasła dostępu i regularne zmienianie go. Co kilka miesięcy przypomina nam o tym serwis, który prowadzi naszą pocztę. Z powodu wygody większość z nas ignoruje zalecenia zmiany hasła, więc później możemy mieć pretensję do siebie samych.

Przede wszystkim bezpieczeństwo naszych danych zależy od sprawnego działania specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa. W tej szybko rozwijającej się dziedzinie jest duże zapotrzebowanie na nowych pracowników.

Duże zapotrzebowanie na specjalistów

Cyberbezpieczeństwo to obecnie najszybciej rozwijająca się dziedzina w branży teleinformatycznej. Wraz ze zwiększającą się aktywnością cyberprzestępców, jej znaczenie stało się kluczowe dla przedsiębiorstw z każdego sektora.

– Zapotrzebowanie na rynku pracy na wykwalifikowanych specjalistów ds. ochrony danych znacznie wzrosło, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym – twierdzi Jolanta Malak, dyrektor Fortinet w Polsce.

W Polsce powstaje wiele nowych, państwowych jednostek organizacyjnych zajmujących się cyberochroną, którym zresztą także brakuje odpowiednio przygotowanych kadr. Zgodnie z przyjętą Strategią Cyberbezpieczeństwa RP 2019-2024, powstały zespoły reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego (CSIRT GOV, CSIRT MON, CSIRT NASK).

W planach są kolejne, m.in. branżowe zespoły bezpieczeństwa (np. CSIRT Telco), operacyjne centra bezpieczeństwa (SOC) u operatorów usług kluczowych oraz eksperckie centra wymiany i analizy informacji na temat podatności, zagrożeń i incydentów (ISAC). Eksperci szacują, że liczba jednostek zajmujących się cyfrową ochroną w niedługim czasie podwoi się. Konsekwencją tego będzie jeszcze większe zapotrzebowanie na specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa.

Nawet 12 tys. zł brutto



W wyniku zwiększonej aktywności użytkowników internetu w czasie pandemii, chociażby w postaci pracy zdalnej czy masowo prowadzonych e-zakupów, wzrosła także aktywność cyberprzestępców. Wobec tego na rynku zaistniało większe zapotrzebowanie na specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa. Dodatkowo, luka kompetencyjna sprawia, że znalezienie zatrudnienia w tym obszarze może być wyjątkowo łatwe. Pracodawcami, którzy poszukują takich specjalistów, są przede wszystkim duże banki, firmy technologiczne i podmioty zajmujące się bezpieczeństwem informacji.

W Polsce pracodawcy kuszą specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa wysokimi zarobkami. Według danych pochodzących z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń z 2021 r., zarabiali oni przeciętnie od 6 do 12 tys. zł brutto. Kierownik ds. bezpieczeństwa IT zarabia najczęściej ok. 13 tys. zł brutto, a ¼ najwyżej wynagradzanych otrzymuje ponad 20 tys. zł brutto.

W obszarze bezpieczeństwa IT istnieje wiele zawodów i specjalizacji. Jak wyjaśniają Aamir Lakhani i Jonas Walker, eksperci FortiGuard Labs firmy Fortinet, zadaniem np. threat researchera jest odnalezienie źródła ataku i zrozumienie, w jaki sposób go przeprowadzono. To oznacza, że gdy przestępca użyje do przeprowadzenia ataku poczty elektronicznej, threat researcher musi odkryć, która skrzynka e-mail znajduje się na początku łańcucha ataku. Z kolei security strategist odpowiada za tworzenie strategii zabezpieczania środowiska IT, co wymaga połączenia wiedzy z różnych dziedzin.

