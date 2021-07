Canal+ traci prawa do ligi angielskiej. Przejmuje je nowy gracz na polskim rynku

Już w 2022 roku Canal+ straci prawa do pokazywania w Polsce angielskiej Premier League. Kibice, którzy będą chcieli obejrzeć mecze Manchesteru United, Liverpoolu, Chelsea, czy Tottenhamu przy niedzielnym obiedzie, będą musieli skorzystać z usługi Viaplay. W każdym sezonie platforma pokaże 380 meczów ligi angielskiej.

Będzie to koniec długiej historii. Canal+ pokazuje mecze Premier League w Polsce nieprzerwanie od 1994 roku. Był to jeden ze znaków rozpoznawczych stacji. Kibice doskonale kojarzą dzięki temu takie nazwiska jak Andrzej Twarowski, czy Rafał Nahorny.

Skandynawski gracz zagarnia rynek

To kolejne duże nabycie praw, którego w ostatnich tygodniach dokonała w Polsce NENT Group (Nordic Entertainment Group). Nadawca, który od lat posiada prawa do nadawania Premier League w Szwecji, Danii, Finlandii i Norwegii, na początku maja poinformował także o przejęciu od 2023 roku możliwości pokazywania w Polsce wyścigów Formuły 1. Obecnie prawa do transmisji ma telewizja Eleven Sports.

Dostęp do platformy Viaplay będzie płatny. Ma ona ruszyć 3 sierpnia, a miesięczny abonament wyniesie 34 złote. Bezpłatnie będzie można jednak obejrzeć skróty meczów i wyścigów F1.

Czytaj też:

Formuła 1 dodaje nowy tor do kalendarza. Grand Prix Rosji już nie w Soczi