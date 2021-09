Rząd zrekompensuje straty spowodowane stanem wyjątkowym. „Chcemy tę regulację przeprowadzić w błyskawiczny sposób”

Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że przedsiębiorcy, którzy ucierpią z powodu stanu wyjątkowego na granicy polsko-białoruskiej, otrzymają rekompensaty finansowe. Zapewnił też, że odpowiednia ustawa w tej sprawie zostanie błyskawicznie przeprowadzona i przegłosowana w Sejmie.

– Przedsiębiorcy będą mieli skompensowane swoje straty. Chcemy tę regulację przeprowadzić w błyskawiczny sposób. Przeprowadzimy odpowiednią ustawę w sposób natychmiastowy – powiedział premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że chodzi przede wszystkim o firmach z branży turystycznej.

Od kilku dni hotele i pensjonaty niemal nie mogą funkcjonować na dotychczasowych warunkach. Z powodu utrudnień w przemieszczaniu się, turyści nie mogą nie tylko dostać się do hoteli, ale także swobodnie zwiedzać okolice.

– Apeluję do wszystkich sił politycznych, aby postępować odpowiedzialnie i solidarnie w obliczu trudnej sytuacji na wschodniej granicy. Wszyscy powinniśmy chronić polską granicę – dodał premier. Jego zdaniem obecna sytuacja nie powinna być przyczynkiem do sporów politycznych.

65 proc. przychodu za ostatnie trzy miesiące

– W najbliższych dwóch dniach propozycja zostanie przyjęta przez Radę ministrów i od razu chcemy skierować do Sejmu. W najbliższych tygodniach środki mają trafić do przedsiębiorców – powiedział premier. – Będzie to 65 proc. średniego przychodu za ostatnie trzy miesiące. Jako że to miesiące letnie, to będzie to raczej korzystne dla przedsiębiorców – dodał.

– Chodzi o grupę około 250 podmiotów z branży turystycznej i gastronomicznej – dodał minister Mariusz Kamiński.

