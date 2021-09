Warszawa. Pierwsza restauracja tylko dla zaszczepionych, burza w komentarzach

Choć rząd na razie nie planuje wprowadzenia ogólnopolskich obostrzeń, widmo czwartej fali COVID-19 w Polsce straszy przedsiębiorców. Właściciele warszawskiej restauracji Der Elefant jako pierwsi w Polsce postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i zaostrzyć zasady wejścia do lokalu. Od początku października wpuszczani będą wyłącznie zaszczepieni, ozdrowieńcy i osoby z negatywnym wynikiem testu.

Zaszczepiona załoga w Der Elefant, właściciel oczekuje tego samego od gości

Grupa Jarczyński, która prowadzi restaurację Der Elefant, zapewnia, że podobnie wysokie wymogi stawia swoim pracownikom – cały personel jest zaszczepiony. Załoga pracuje w maskach, stosując się do reżimu sanitarnego opracowanego we współpracy z prof. dr hab. n. med. Anetą Nitsch-Osuch, wojewódzką konsultantką ds. epidemii.

Artur Jarczyński, restaurator i właściciel Der Elefant, podkreśla, że decyzja o wprowadzeniu takiego reżimu była trudna, ale ważna. – To wszystko, aby zagwarantować jak największe możliwe bezpieczeństwo pracownikom i odwiedzającym nas gościom. Pandemię i związane z nią zagrożenia traktujemy poważnie i czujemy się odpowiedzialni za naszych gości – komentował Jarczyński.

Osoby odwiedzające Der Elefant będą zobowiązane do okazania dokumentu potwierdzającego zaszczepienie, wyzdrowienie lub negatywny test. Potrzebny będzie także dowód tożsamości.

Internauci niezadowoleni

Decyzja właściciela restauracji wywołała liczne komentarze w internecie. Niezadowoleni klienci dają wyraz swoim emocjom we wpisach m.in. na Facebooku, pod postami o menu. „Kompletna paranoja i brak jakiegokolwiek szacunku dla ludzi. Wszystkie obecne badania pokazują, że osoby zaszczepione dokładnie tak samo przenoszą wirusa jak te niezaszczepione. Zatem taka segregacja ma na celu tylko niszczenie ludzi i szczucie jednych na drugich” – komentuje jedna z osób. „Na jakiej podstawie prawnej będziecie sprawdzać dane wrażliwe? Nie macie prawa nikogo o to pytać. Ja do Was na pewno nie przyjdę” – deklaruje kolejna.

