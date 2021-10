Zwolnienia lekarskie. ZUS jednak nie sprawdzi połączeń chorego

ZUS uspokaja: od przyszłego roku nie będzie wysyłał do operatorów telefonicznych pytania o to, skąd logował się użytkownik w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim. Czy aby na pewno był pod swoim adresem czy może jednak w greckim hotelu? Nie będzie też kontrowania tego, z jakimi terminalami płatniczymi łączyła się karta użytkownika. Kontrolerzy ZUS nie będą również rozpytywać sąsiadów chorego, czy nie widują go, jak w pełni sił wychodzi na poranne bieganie, a wieczorem wybywa gdzieś na miasto.

ZUS dostanie więcej informacji o ubezpieczonym

Prawdą jest natomiast, że ZUS zyska nowe uprawnienia dla kontrolowania pracowników korzystających z zasiłku chorobowego. Nowelizacja przewiduje, że od 1 stycznia 2022 r. Zakład będzie uprawniony do pozyskiwania danych i informacji koniecznych do ustalenia prawa do zasiłku i jego wysokości. Rzecznik ZUS Paweł Żebrowski zwrócił w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” uwagę, że obecnie brak pełnej i rzetelnej informacji i dokumentacji od płatników składek lub ubezpieczonych utrudnia ustalanie prawa do zasiłków, ich wypłatę oraz weryfikację. Zdarzają się niekiedy sytuacje, że płatnicy składek lub ubezpieczeni odmawiają przekazania informacji lub dokumentów powołując się na brak podstawy prawnej.

Praktyczne trudności w kontroli dotyczyły na przykład sytuacji, w których osoba zatrudniona jest u dwóch pracodawców. Dzięki poszerzeniu „bazy danych” ZUS będzie mógł ustalić, czy korzystając ze zwolnienia lekarskiego w jednej firmie, ubezpieczony nie pracował w tym samym czasie u drugiego pracodawcy.

Czytaj też:

ZUS masowo kontroluje zwolnienia lekarskie. Wstrzymał wypłatę ponad 3 tys. zasiłków