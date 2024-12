Ranking kont oszczędnościowych. 8 proc. w trzech bankach

Serwis Bankier.pl przygotowała ranking kont oszczędnościowych. Pod uwagę brano jeden parametr, jakim była stawka procentowa.

Ranking kont oszczędnościowych. Gdzie 8 proc?

Na pozycji lidera uplasowały się aż trzy propozycje ze stawką 8 proc. w skali roku. Pierwszą z nich jest Konto Mega Oszczędnościowe Alior Banku. Z oferty mogą skorzystać nowi klienci otwierający Konto Jakże Osobiste. Dodatkowy wymóg to wpłata nowych środków i wykonanie co najmniej pięciu płatności kartą każdego miesiąca. Stawka obowiązuje przez maksymalnie 3 miesiące i dotyczy oszczędności do 50 000 zł.

Drugie konto z oprocentowaniem na poziomie 8 proc. to Konto Lokacyjne w promocji "Jesień z Kontem Lokacyjnym" od BNP Paribas Banku Polska. To również oferta dla nowych klientów, którzy otworzą konto wraz z kontem osobistym w oddziale banku. Warto podkreslić, że w miesiącu założenia rachunku oraz w kolejnym miesiącu klient nie musi nic robić, ale aby utrzymać stawkę do końca marca przyszłego roku konieczne będzie zapewnianie w kolejnych miesiącach wpływów w wysokości minimum 1000 zł oraz wykonywanie co najmniej czterech transakcji bezgotówkowych. Kwota maksymalna objęta tym oprocentowaniem to 25 000 zł.

Trzeci lider to Elastyczne Konto Oszczędnościowe VeloBanku. Oprocentowanie w wysokości 8 proc. rocznie to oferta, z której mogą skorzystać nowi klienci, którzy otworzą ten rachunek w kanałach zdalnych i wyrażą zgody marketingowe. Promocja dotyczy nowych środków, ale osoby, które nie miały nigdy relacji z VeloBankiem, mają ten warunek spełniony. Podana stawka obejmuje kapitał w wysokości do 100 000 zł i obowiązuje przez 92 dni.

Na drugim miejscu rankingu uplasowało się Nest Konto Oszczędnościowe od Nest Banku, gdzie oprocentowanie wynosi 7,10 proc. w skali roku.

Trzecie miejsce przypadło trzem bankom, które proponują stawkę na poziomie 7 proc. rocznie. Chodzi o:

Konto Oszczędnościowe od Banku Pekao,

Otwarte Konto Oszczędnościowe od ING Bank Śląski,

Konto Oszczędnościowe na Start od Raiffeisen Digital Bank.

Czytaj też:

Lokaty bankowe na pół roku. Zmiany w czołówce rankinguCzytaj też:

Alarmujące dane o długach Polaków? Główny analityk BIK: Jest duże „ale”