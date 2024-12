Rodzice dostaną pieniądze tuż przed sylwestrem. ZUS wydał komunikat

Wraz z początkiem października ruszył program „Aktywny rodzic", znany również pod nazwą „babciowe". W ramach programu rodzice dzieci od 12. do 35. miesiąca życia mogą skorzystać z następujących opcji:

„Aktywnie w domu” – rodzic, który zostaje z dzieckiem w domu, może otrzymać 500 zł miesięcznie,

„Aktywni rodzice w pracy” – rodzice czynni zawodowo mogą otrzymać 1500 zł na dziecko, założenie jest takie, że sfinansują dzięki temu pracę niani bądź opiekę przez babcię lub innego członka rodziny,

„Aktywnie w żłobku” – 1500 zł trafi do rodziców dzieci, które uczęszczają do żłobka.

Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną – za pośrednictwem PUE ZUS, aplikacji mobilnej mZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.

Pod koniec listopada ZUS informował o pierwszych wypłatach „babciowego”. Wypłacono wówczas łącznie 317,5 mln zł na ponad 272 tys. dzieci. Najwięcej, bo blisko 189 mln zł wypłacono z tytułu świadczenia „Aktywnie w żłobku" (na 148,3 tys. dzieci). Nieco ponad 100 mln zł wypłacono z tytułu „Aktywni rodzice w pracy" (na 66,6 tys. dzieci). Znacznie mniej, bo 28,5 mln zł wypłacono z tytułu świadczenia „Aktywnie w domu" (na ponad 57,1 tys. dzieci).

ZUS wypłaci świadczenia przed sylwestrem

Teraz ZUS podał najnowsze dane z których wynika, że w grudniu z tytułu świadczenia „Aktywnie w żłobku" wypłacono łączną kwotę 214,4 mln zł na 151,2 tys. dzieci. Wypłaty pozostałych dwóch świadczeń są zaplanowane na 30 grudnia.

ZUS przypomina, że wniosek ws. „Aktywnie w żłobku" można złożyć najwcześniej w dniu, w którym dziecko zacznie uczęszczać do żłobka lub klubu dziecięcego albo trafi pod opiekę dziennego opiekuna. Jeśli rodzic złoży wniosek w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli najpóźniej 2 stycznia 2025 r., to prawo do świadczenia uzyska od 1 października (jeśli spełni pozostałe warunki). Dotyczy to jednak tylko świadczenia „Aktywnie w żłobku”.

– Od 3 stycznia 2025 r. rodziców obowiązują inne terminy na złożenie wniosku o to świadczenie. Aby mieć prawo do świadczenia od dnia, od którego dziecko zaczęło uczęszczać do żłobka, rodzice powinni złożyć wniosek w ciągu 2 miesięcy od tej daty. Rodzic dostanie świadczenie również za miesiąc, w którym dziecko poszło do żłobka, mimo że wniosek złożył w następnym miesiącu – podkreśla ZUS.

Jeśli rodzic złoży wniosek o świadczenie aktywnie w żłobku po upływnie 2 miesięcy, licząc od dnia, w którym dziecko poszło do żłobka, to ZUS przyzna świadczenie od miesiąca, w którym rodzic złożył wniosek. Za poprzednie miesiące świadczenie w takiej sytuacji nie przysługuje.

Czytaj też:

Ostatnia szansa na babciowe z wyrównaniem. Lepiej złóż ten wnioseCzytaj też:

ZUS z ważnym komunikatem. Sprawdź, czy jesteś na liście