Karuzela kadrowa w państwowych spółkach trwa. Prawie cały zarząd PKP Cargo zdymisjonowany

Rada nadzorcza PKP Cargo odwołała z funkcji prezesa spółki Czesława Warsewicza i trzech członków zarządu: Leszka Borowca, który odpowiadał za finanse spółki, Witolda Bawora (członka zarządu ds. operacyjnych) oraz Piotra Wasatego (członka zarządu ds. handlowych).

Czesław Warsewicz został prezesem w 2018 roku, ale typowany był na to stanowisko już pod koniec 2015 roku, gdy z funkcją pożegnał się Jakub Karnowski. Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, Warsewicz kojarzony jest z Jerzym Polaczkiem, ministrem infrastruktury w pierwszym rządzie PiS, który tym razem nie otrzymał żadnego ważnego stanowiska. Mogło to osłabić pozycję Warsewicza w Grupie PKP i przyczynić się do jego zdymisjonowania.

Uchwały rady nadzorczej weszły w życie z chwilą podjęcia. Przyczyny odwołania nie zostały wskazane. Tymczasowym prezesem został Władysław Szczepkowski, członek rady nadzorczej spółki. W latach 2005-07 był on prezesem PKP Cargo, a w latach 2010-16 związany był ze spółkami grupy kapitałowej PGNiG.

Zmiany na szczycie największego polskiego banku

Zwolnienia w PKP Cargo wpisują się w szerszą karuzelę kadrową w spółkach Skarbu Państwa. 14 października do dymisji podał się prezes PKO BP Jan Emeryk Rościszewski. Sprawował tę funkcję zaledwie przez kilka miesięcy. Wraz z nim dymisję złożyło dwóch członków zarządu: Jakub Papierski, szef skarbu i Rafał Antczak, odpowiedzialny za pion strategii i małych firm. Obaj uznawani byli za zaufanych ludzi byłego prezesa, a co za tym idzie także premiera Mateusza Morawieckiego.

Już w dniu złożenia dymisji przez Rościszewskiego (mówi się, że jest zainteresowany placówką dyplomatyczną w Paryżu) Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego powołała na stanowisko prezesa Iwonę Dudę - pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Do czasu uzyskania odpowiedniej zgody, będzie pełniła funkcję wiceprezes zarządu kierującej pracami zarządu. Stanowisko obejmie 23 października. Na stanowisko wiceprezesa powołano Wojciecha Iwanickiego.

Iwona Duda jest związana z rynkiem finansowym od ponad 20 lat. Od maja 2020 r. pełniła w zarządzie Alior Banku funkcję wiceprezesa zarządu kierującego pracami zarządu, a od 4 marca 2021 r. funkcję prezesa Alior Banku.

