Microsoft potwierdza. Bill Gates wysyłał do pracownicy „niestosowne wiadomości”

Bill Gates był proszony o zaprzestanie wysyłania niestosownych maili do pracownicy – poinformował w poniedziałek Microsoft. Chodzi o sprawę, która została wykryta w 2008 roku i ciągnie się do dziś. To wtedy odkryto, że Bill Gates, który pełnił jeszcze funkcję dyrektora generalnego, korespondował z jedną z pracownic niższego szczebla w niestosowny zdaniem firmy sposób. Korespondencja, która wzbudziła wątpliwości, pochodzi z 2007 roku. W wiadomościach Gates proponował pracownicy m.in. spotkanie się poza biurem.

Jak informuje Wall Street Journal, Bill Gates miał odbyć rozmowę w tej sprawie z dwójką dyrektorów – Lisą Brummel i Bradem Smithem. To oni mieli przekazać prezesowi, że jego zachowanie jest niestosowne i że powinien przestać. Jak wynika z ich relacji, Gates miał się zgodzić.

Rzecznik Microsoftu i rzeczniczka Gatesa podają sprzeczne wiadomości

W odpowiedzi na pytania CNN, rzecznik prasowy Microsoftu Frank Shaw odpowiedział bardzo krótko. „Wiadomości miały znamiona flirtu, ale nie były zbyt seksualne. Uznaliśmy je jednak za niewłaściwe” – powiedział. Dużo bardziej stanowczo odniosła się do sprawy rzeczniczka prasowa Billa Gatesa Bridgitt Arnold. W pisemnym oświadczeniu napisała, że zarzuty „są fałszywe i opierają się na plotkach rozpowiadanych przez jedną osobę, która nie ma bezpośredniej wiedzy na temat tej sprawy, a w niektórych kwestiach występuje u niej znaczący konflikt interesów” .

