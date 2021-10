„Okazało się, że to nieprawda”. Gazeta Wyborcza przeprasza Rafała Brzoskę za tekst, w którym zarzuciła mu oszustwa podatkowe

– Szefostwu Redakcji „GW” dziękuję za postawę – odwagę i odpowiedzialność poznaje się także po tym, że ktoś potrafi przyznać się do błędu i za to przeprosić – napisał na Twitterze prezes spółki InPost Rafał Brzoska. Odniósł się tym samym do przeprosin, jakie pojawiły się we wtorkowej „Gazecie Wyborczej”, a które odnoszą się do zawierającego błędne tezy artykułu o tym, że InPost przeprowadzał operacje finansowe na Cyprze, by zaniżyć podstawę opodatkowania.

Autorzy tekstu napisali, że pod koniec listopada 2018 r. InPost Paczkomaty pożyczył powiązanej z Brzoską cypryjskiej spółce Granatana prawie 15,5 mln euro, a miesiąc później umorzył tę pożyczkę. Równocześnie Granatana umorzyła spółce Giverty, również należącej do Brzoski, dług ponad 21 mln euro zobowiązań. Ponadto Brzoska polecił, aby dług jego ówczesnej żony w wysokości 1,3 mln euro wobec spółki Salmerio został umorzony.

Ekspert się mylił, redakcja przeprasza

Brzoska od razu zareagował na postawione zarzuty, a dziennikarzom kontaktującym się z nim zarzucił zrobienie „szeregu błędów merytorycznych”. Zapewnił, że posiadanie firm na Cyprze to był i jest „w pełni transparentny i legalny sposób prowadzenia działalności gospodarczej”, a spółki nie służyły unikaniu opodatkowania, lecz finansowaniu inwestycji Grupy w Rosji.



Po trzech tygodniach od publikacji „Wyborcza” wystosowała przeprosiny. „Cytowany przez nas w dobrej wierze ekspert wyraził w artykule opinię, że pożyczki udzielane cypryjskim spółkom przez polskie podmioty ww. Grupy mogą służyć obniżeniu podstawy opodatkowania tych polskich podmiotów. Okazało się, że to nieprawda” – czytamy w przeprosinach. „Przepraszamy pana Rafała Brzoskę za przytoczenie tej błędnej opinii oraz nieuzasadnioną wymowę artykułu, która mogła wpłynąć na negatywny odbiór jego legalnych interesów” – napisano.

Brzoska przyjął z zadowoleniem, że „Wyborcza” zachowała się w tej sprawie honorowo. W mediach społecznościowych napisał, że w artykule poświęconym śledztwu „Pandora Papers” „podano szereg nieprawdziwych informacji, a moja twarz, nazwisko, moi bliscy oraz firma zostały narzędziowo i nieetycznie użyte jako sensacyjny wabik, mający przyciągnąć czytelników do materiału”.

– Artykuł ten nie tylko zawierał szereg błędów merytorycznych, ale też zawierał niedopuszczalne insynuacje i poprzez brak wiedzy oraz odpowiedzialności dziennikarza wystawił na poważne ryzyka biznes budowany przez tysiące ludzi przez ostatnie 22 lata – dodał.

