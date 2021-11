Gryglas stracił stanowisko wiceministra, ale wraca. Do rady nadzorczej państwowej spółki

Jesienne roszady w rządzie sprawiły, że po prawie dwóch latach w Ministerstwie Aktywów Państwowych Zbigniew Gryglas stracił stanowisko wiceministra. Były poseł Nowoczesnej (dostał się do Sejmu w 2015 roku z list tej partii) trafił tam z rekomendacji Porozumienia, do którego dołączył w 2017 roku.

Gryglas pozostał na stanowisko nawet po tegorocznej wolcie w Porozumieniu z lutego, gdy wykluczono go z partii Jarosława Gowina (był nawet jednym z jej wiceprezesów). Po epizodzie w Porozumieniu współtworzył Partię Republikańską, nowego koalicjanta PiS i Solidarnej Polski w Zjednoczonej Prawicy (powstała z polityków, którzy opuścili Gowina). Od września pozostawał jednak bez zajęcia, w dodatku nie jest też posłem (nie uzyskał mandatu w wyborach w 2019 r.).

Nowe zajęcie byłego wiceministra. Trafi do rady nadzorczej PGE

W ostatnich latach Gryglas był natomiast – i tego stanowiska nie stracił – pełnomocnikiem rządu ds. rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Jak wskazuje Onet, właśnie to doświadczenie ma wykorzystać w nowej roli.

Według informacji portalu Zbigniew Gryglas trafi do Polskiej Grupy Energetycznej, a konkretnie do jej rady nadzorczej. Oficjalnie ma nastąpić to 15 listopada. „Polityk specjalizuje się w tematyce OZE oraz morskich farm wiatrowych, a spółka stawia na nie mocny nacisk” – czytamy.

