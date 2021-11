Białoruś może otrzymać mocny cios. Znaleziono sposób, by uderzyć w kluczową dla Mińska firmę

Gdy tylko wejdą w życie nowe sankcje przeciwko Białorusi, irlandzkie firmy wypowiedzą umowy leasingu samolotów na rzecz państwowych białoruskich linii lotniczych Belavia. Poinformował o tym Simon Coveney, minister spraw zagranicznych Irlandii.

– Kontrakty, na podstawie których samoloty są wynajmowane Belavii, zostaną wypowiedziane – powiedział dziennikarzom Coveney. – Te samoloty albo będą musiały zostać zwrócone, albo, jak przypuszczam, zostaną podjęte kroki prawne .

Minister poinformował, że z 30 samolotów znajdujących się we flocie Belavii, 17 jest dzierżawionych od firm z Irlandii. Będzie to bardzo dotkliwe dla białoruskiego przewoźnika, gdyż zerwanie umów na leasing samolotów praktycznie pozbawi go nowoczesnych maszyn.

Białoruski przewoźnik właściwie nie ma swoich samolotów

W wyniku sankcji rozwiązane zostaną również umowy dzierżawy samolotów od firm z Rumunii i Danii. To nie koniec sankcji: przedstawiciele władz, których KE obarcza odpowiedzialnością za organizację przylotów migrantów na Białoruś, zostaną objęci zakazem wjazdu na teren UE. Władze w Mińsku zaprzeczają tym oskarżeniom.

Linie lotnicze Belavia zostały już objęte sankcjami w maju 2021 r., co było konsekwencją incydentu, jakiego dopuścił się białoruski reżim. Wieża kontroli lotów zmusiła samolot linii Ryanair do lądowania w Mińsku. Celem tego działania było przechwycenie podróżującego z Aten do Wilna opozycjonisty Ramana Pratasiewicza.

W odpowiedzi Unia Europejska zamknęła przestrzeń powietrzną dla samolotów białoruskich przewoźników. Belavia została pozbawiona dostępu do europejskich lotnisk, a unijne linie zawiesiły połączenia na Białoruś i zrezygnowały z przelotów nad jej terytorium.

Linie lotnicze Belavia powstały w 1991 r. Tylko niewielka część samolotów, które latają w jej barwach, to maszyny należące do Belavii. Większość jest leasingowana, więc po wypowiedzeniu umów spółka będzie musiała albo ograniczyć siatkę lotów, albo wydzierżawić samoloty od państw, z którymi utrzymuje dobre stosunki, np. od Rosji.

