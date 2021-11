Fotowoltaika, żywność, kosmetyki, ubrania. Podliczamy majątek Grzegorza Krychowiaka

Kychowiak jest współwłaścicielem trzech spółek zarejestrowanych w Polsce. Dzieli w nich udziały razem ze swoimi starszymi braćmi: Krzysztofem i Tomaszem.

GK4 Poland z siedzibą w Trzebiatowie w województwie zachodniopomorskim odpowiada przede wszystkim za Balamonte. To salon mody włoskiej, gdzie można kupić skrojone na miarę marynarki, garnitury, spodnie, płaszcze czy koszule. Firma chwali się, że ubrania szyje we włoskiej szwalni Luigi Bianchi Mantova. W zeszłym roku sklep Krychowiaka sprzedał odzieży za ponad 1,2 mln zł. Osiągnął również niewielki zysk w wysokości 20 tys. zł. Firma prowadzi dwa salony stacjonarne w Warszawie i Poznaniu.

Kolejną spółką jest GK4 Investment. To za jej pośrednictwem Grzegorz Krychowiak trzyma połowę udziałów w łódzkiej firmie Lajuu Men. Ta wypuściła niedawno na rynek serię wegańskich kosmetyków sygnowanych nazwiskiem polskiego piłkarza: The Men by Grzegorz Krychowiak. Z racji tego, że wszystko działo się dopiero w tym roku, jest jeszcze za wcześnie, żeby ocenić sukces finansowy nowego biznesu.

Również poprzez spółkę GK4 Investment Krychowiak jest jedynym właścicielem sklepu ze zdrową żywnością Biogol. W swojej ofercie ma kasze, orzechy, nasiona, suszone owoce czy płatki śniadaniowe. Firma od artykułów spożywczych została założona dopiero pod koniec zeszłego roku, więc znów zbyt wcześnie, by przyjrzeć się finansom.

Ostatnią biznesową nogą polskiego piłkarza jest spółka GK Energia. Zajmuje się sprzedażą i montażem paneli fotowoltaicznych na dachach polskich domów.

