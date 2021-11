Ministerstwo Zdrowia: Obostrzenia w gastronomii do 50 proc.

Nowe obostrzenia w związku z czwartą falą COVID-19 i mutacją omikron zostają wprowadzone z dniem 1 grudnia 2021, dotkną one m.in. restauracje i inne lokale gastronomiczne. W ramach obostrzeń lokale będą mogły przyjąć 50 proc. maksymalnego obłożenia. Do limitu nie będą się wliczały osoby zaszczepione przeciw COVID-19. Chociaż właściciele lokali nie mają prawa żądać okazania tzw. paszportu covidowego, to zdaniem Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego rozwiązanie problemu jest proste.

– Rozporządzenie daje możliwość przedsiębiorcom i organizatorom ustalenie wewnętrznego regulaminu. W ramach tego regulaminu można określi, że po osiągnięciu obłożenia lokalu lub eventu na poziomie 50 procent każdy nowy klient chcący skorzystać z usługi musi okazać paszport covidowy. Nieokazanie w tym wypadku paszportu będzie podstawą do tego, aby odmówić wstępu do lokalu – powiedział minister zdrowia.

Koronawirus. Jak restauratorzy będą sprawdzać paszporty covidowe

Minister Zdrowia dodał, że obecnie trwają prace nad dodaniem do ustawy przepisu, który da możliwość żądania okazania certyfikatu poświadczającego zaszczepienie, ale ta najwcześniej wejdzie w życie za kilka tygodni. Wcześniej właściciele lokali powinni działać w oparciu o wewnętrzne regulaminy.

Adam Niedzielski zapowiedział także zwiększenie liczby kontroli, które będą sprawdzać przestrzeganie limitów obłożenia i kontrolę tzw. paszportów covidowych. Niezastosowanie się do przepisów będzie podstawą ukarania przedsiębiorcy mandatem.

Nowe obostrzenia w lokalach gastronomicznych wchodzą w życie 1 grudnia i potrwają co najmniej do 17 grudnia. W tym czasie Ministerstwo Zdrowia chce zebrać informacje na temat nowego szczepu koronawirusa oraz sprawdzić, czy obostrzenia wpływają na zmniejszenie liczby zakażeń.

