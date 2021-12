Pracownicy Biedronki zarobią więcej. Ile płaci największy dyskont w Polsce?

Pracownicy sklepów i centrów dystrybucyjnych Biedronka wkrótce dostaną podwyżki, których wysokość będzie zależała od doświadczenia oraz stanowiska. Wynagrodzenia wzrosną o około 8 proc., czyli 200 – 250 zł brutto i kosztować będą firmęponad 142 mln złotych rocznie.

– To kolejna podwyżka wynagrodzeń dla naszych pracowników. Mimo trudnego czasu pandemii w poprzednich latach również przeprowadzaliśmy podwyżki. Chcąc być pracodawcą pierwszego wyboru w branży handlowej dbamy również o szereg przekraczających rynkową średnią benefitów oraz wsparcie w okresie świątecznym – powiedział cytowany w komunikacie Jarosław Sobczyk, dyrektor personalny i członek zarządu sieci Biedronka.

Ile po podwyżce zarobi się w Biedronce w 2022 roku?

Po podwyżkach początkujący sprzedawca-kasjer zarobi od 3460 złotych do 3800 złotych brutto. Kasjer z trzyletnim stażem będzie otrzymywać od 3600 złotych do 4050 złotych brutto. Początkujący kierownik natomiast dostanie co najmniej 5100 złotych.

Lepiej prezentują się zarobki w centrach dystrybucyjnych. Początkujący magazynier dostanie 3800 – 4100 złotych. Inspektor ds. administracyjno-magazynowych po podwyżce będzie zarabiał 4650 – 4950 złotych.

Czytaj też:

Przeciętne wynagrodzenie w górę. Etatowy pracownik zarabia średnio ponad 5800 zł