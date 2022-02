Waszyngton gotów uderzyć w rosyjskie banki, jeśli dojdzie do konfliktu. Wyciekły tajne ustalenia

Administracja prezydenta Joe Bidena przygotowała wstępny pakiet sankcji wobec Rosji, który zostanie wdrożony, jeśli zaatakuje ona Ukrainę. Agencja Reuters ustaliła, że obejmuje on zakaz realizowania transakcji na zlecenie najważniejszych rosyjskich banków przez amerykańskie instytucje finansowe. Takie środki zaszkodzą rosyjskiej gospodarce poprzez uniemożliwienie płatności międzynarodowych między bankami. Głównymi „poszkodowanymi” mają być VTB Bank (VTBR.MM), Sbierbank (SBER.MM), VEB i Gazprombank.

Już wcześniej amerykańska administracja zapowiadała, że ewentualne sankcje dotkną sektor bankowy, ale do tej pory nie było mowy o zerwaniu transakcji między bankami amerykańskimi a rosyjskimi. To nie koniec ograniczeń, które uderzą w przepływy rosyjskich podmiotów. Stany będą gotowe użyć swojego najpotężniejszego narzędzia przeciwko niektórym rosyjskim osobom i firmom poprzez umieszczenie ich na liście SDN (Specially Designated Nationals), co spowoduje, że amerykańskie firmy nie będą mogły prowadzić z nimi interesów, a znajdujące się w amerykańskich bankach aktywa tych firm zostaną zamrożone.

Dokument określający możliwe sankcje jest tajny, a Biały Dom i Departament Skarbu odmówiły komentarza.

Źródła agencji Reuters podały też, że omówione sankcje wcale nie muszą mieć charakteru ostatecznego – mogą zmienić się w ostatniej chwili.

Czytaj też:

Rosja ma mieć nowe cele, nieoficjalne doniesienia o wydaniu rozkazów. Ambasada USA w Moskwie bije na alarm