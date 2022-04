W ministerstwach policzyli, ile ma zarabiać spożywczy gigant

Powstanie Krajowej Grupy Spożywczej (jeszcze do niedawna znanej jako Krajowy Holding Spożywczy) zapowiadane jest od kilku lat, ale jeśli wierzyć Jackowi Sasinowi i Henrykowi Kowalczykowi, którzy najsilniej są zaangażowani w prace, ma to nastąpić w najbliższych miesiącach. Ma być spółką zbudowaną na bazie Krajowej Spółki Cukrowej. Resort aktywów wybrał wariant konsolidacji, polegający na tym, że zostaną wyemitowane akcje, które zostaną objęte przez Skarb Państwa.

W pierwszym etapie przychody Krajowej Grupy Spożywczej głównie z cukrownictwa

– Ta spółka, według wszystkich analiz, zarówno ministerstwa, jak i doradców przy procesie powołania spółki, ten podmiot ma generować przychody w wysokości ok. 3,5 mld zł rocznie – powiedział dziś w Sejmie wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka.

Dodał, że w pierwszym etapie 65 proc. przychodów pochodzić będzie z działalności w zakresie cukrownictwa.

W skład grupy mają wejść spółki takie jak: Elewarr, Danko, Małopolska Hodowla Roślin, Poznańska Hodowla Roślin, Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego, Pomorska-Mazurska Hodowla Ziemniaka, Hodowla Zwierząt i Nasiennictwa Roślin Polanowice i Kombinat Rolny Kietrz. Kilkanaście dni temu minister aktywów państwowych Jacek Sasin zapewniał, że struktura grupy nie jest jeszcze ostatecznie ustalona, gdyż w planach jest powiększanie jej o kolejne firmy, także zagraniczne.

Na konferencji prasowej w marcu dziennikarze zapytali, w jaki sposób w państwowy twór może zapewniać bezpieczeństwo żywnościowe oraz działać w interesie producentów – bo takie właśnie cele są przed nim postawione. Henryk Kowalczyk odpowiedział, że Krajowa Grupa Spożywcza może być np. pośrednikiem w sprzedaży nawozów. To ważne zwłaszcza teraz, gdy ceny nawozów utrzymują się na bardzo wysokim poziomie. „ Grupa będzie miała taką możliwość, by być pośrednikom sprzedaży nawozów, by rolnicy mieli stabilne ceny. Może być podmiotem o znacznym kapitale, by zajmować się zbiorowym zaopatrzeniem w nawozy” – powiedział minister rolnictwa.

