6 mld zł na kolejne szczepionki Pfizera? Minister zapowiada agresywne negocjacje

Adam Niedzielski był gościem w programie Graffiti w Polsat News. Minister zdrowia odniósł się do aktualnej umowy z firmą Pfizer na zakup szczepionek przeciwko COVID-19. Według Adama Niedzielskiego Polska chce wykorzystać sytuację za wschodnią granicą i powołać się na klauzulę o nieprzewidzianej sytuacji, która jest zawarta w umowie z amerykańskim gigantem farmaceutycznym.

Więcej szczepionek niż chętnych

Minister poinformował, że strona polska może posunąć się nawet do zerwania kontraktu z Pfizerem. Wynika to m.in. z tego, że Polska dysponuje obecnie znacznie większą ilością szczepionek przeciwko COVID-19 niż jest chętnych do szczepień.

Minister Niedzielski argumentował takie nastawienie faktem, że Polska znalazła się w wyjątkowo trudnej sytuacji w związku z rosyjską wojną w Ukrainie. Polski system opieki zdrowotnej jest dodatkowo obciążony obowiązkiem pomocy ukraińskim uchodźcom, co kosztuje Polskę średnio 300 mln zł miesięcznie za każdy milion uchodźców.

Według Adama Niedzielskiego Polska miała jeszcze przeznaczyć na kolejne szczepionki Pfizera 6 mld złotych. Pieniądze te miałyby być przeznaczone na wydatki związane z uchodźcami.

Od początku pandemii w Polsce w związku z zachorowanie na COVID-19 zmarło ponad 115 tysięcy osób, a prawie 6 mln zostało zakażonych koronawirusem. Ostatniego dnia stwierdzono 1269 nowych zakażeń, a 40 osób zmarło z ich powodu. Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia z 4 marca 2022 jedynie 6 proc. osób w pełni zaszczepionych zostało zakażonych, a wśród zmarłych z powodu COVID-19 w pełni zaszczepieni stanowią niecałe 15 proc.