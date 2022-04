Wojsko Polskie kupiło drony kamikadze Warmate

Agencja Uzbrojenia, czyli komórka, która odpowiada za zakupy sprzętu dla Wojska Polskiego, poinformowała o podpisaniu umowy na dostarczenie inteligentnych systemów amunicji krążącej Warmate.

Drony kamikadze z Polski

Amunicja krążąca to oficjalna nazwa dronów kamikadze. Drony Warmate mają kształt małych samolotów, ze śmigłem pchającym zamocowanym na ogonie. Na dziobie drona znajduje się wymienna głowica bojowa, treningowa lub do działań rozpoznawczych. Dron wyposażony jest także w kamerę dzienną i nocną, która przesyła obraz na żywo do operatora.

Większość faz lotu drona Warmate może być zautomatyzowana, dzięki czemu operator ma znacznie ułatwione zadanie. Sterowanie dronem odbywa się za pomocą specjalnej stacji kontrolnej z wyświetlaczem i dżojstikiem do kierowania lotem.

Start drona odbywa się ze stacji naziemnej, która wyrzuca urządzenie przy pomocy sprężonego powietrza. Dron może być także zamontowany na pojazdach. Warmate może pochwalić się zasięgiem do 30 km i czasem lotu do 70 minut. Może być przenoszony w wersji plecakowej przez dwóch żołnierzy.

Kontrakt na dostarczenie dronów Warmate opiewa na 50 mln złotych, nie wiadomo jednak ile sztuk dronów kamikadze dostarczy firma WB Electronics w ramach kontraktu.

Drony Warmate są używane przez Siły Zbrojne Ukrainy w walce z wojskami rosyjskimi. Z dronów korzystają także wojska Turcji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ukraińcy korzystają także z dronów rozpoznawczych WB Electronics – Flyeye.

