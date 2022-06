Facebook i Instagram tracą jedną z najważniejszych osób. Zuckerberg: To koniec epoki

Sheryl Sandberg odchodzi z Facebooka. Mimo że to nazwisko nie mówi ludziom tyle, co Mark Zuckerberg, to jest to osoba właściwie tak samo ważna dla najbardziej rozpoznawalnego medium społecznościowego na świecie. To właśnie z charakterystycznym właścicielem Facebooka, zakładała portal i przez 14 lat brała czynny udział w najważniejszych decyzjach rozwojowych firmy. Sheryl Sandberg dołączyła do firmy w 2008 roku i jak napisała w specjalnym oświadczeniu na Facebooku, miała zamiar popracować w firmie tylko pięć lat.

Jedna z najważniejszych kobiet w świecie IT

Mimo że jej nazwisko nie jest bardzo znane poza branżą, to Sheryl Sandberg jest uważana za jedną z najważniejszych kobiet w świecie IT. W oświadczeniu Marka Zuckerberga już na samym początku możemy przeczytać, że jest to “koniec epoki”. Szef Meta przyznał, że przed przyjściem Sheryl do zespołu, Facebook był start-upem, który posiadał stronę internetową, ale nie potrafił na niej zarabiać.

Działania nowej dyrektor sprawiły, że nie dość, że firma zaczęła przynosić zyski i rozwinęła mechanizm reklamowy. Zuckerberg przyznał także, że to jej należy zawdzięczać stworzenie nowej kultury zarządzania.

Sheryl Sandberg skupi się na filantropii

Sheryl Sandberg poinformowała, że po 14 latach pracy ma zamiar skupić się na działalności swojej fundacji, a także filantropii. Odejście dyrektorki zbiegło się z danymi, które pokazały, że Meta zaczął poważnie tracić w rywalizacji z takimi konkurentami, jak m.in. TikTok. Nie wiadomo, czy decyzja ma jakikolwiek związek z tymi danymi.

Czytaj też:

Gazprom odcina dostawy dla kolejnych państw. Dostało się także Niemcom