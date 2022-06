Będzie wakacyjna promocja od Orlenu. Może zacząć działać w tym tygodniu

– Będziemy się starać, by przez okres wakacji obowiązywała pewnego rodzaju promocja. Niewielka, ale będziemy chcieli ją zastosować – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, gdy Bogdan Rymanowski zapytał go w Polsacie o to, kiedy spadną ceny paliw.

Nie chciał zdradzić, ile wyniesie ta promocja i jakie będą zasady jej naliczania. Zapewnił, że koncern wkrótce o wszystkim poinformuje.

– Będzie obowiązywała przez okres wakacji, myślę, że od 24 czerwca – powiedział.

Ceny paliw. Bez znaczenia, ile wynoszą zarobki

Obajtek przypomniał zestawienie, którym lubi się chwalić, a z którego wynika, że w Polsce są jedne z najniższych cen paliw w Unii Europejskiej. Prowadzący zwrócił uwagę, że trudno tu jednak o radość, bo średnie zarobki w Niemczech są czterokrotnie wyższe niż w Polsce. Zdaniem Obajtka, nie ma to znaczenia.

– Co mają wspólnego zarobki, gdy chodzi o cenę baryłki? To nie ma znaczenia. Przypomnę, że w 2014 roku za średnią krajową Polacy mogli kupić niecałe 700 litrów paliwa, a w 2021 roku około 900 litrów – powiedział.

Obajtek przemilczał natomiast, jak bardzo zmieniła się „siła nabywcza” w 2022 roku. Przy założeniu, że w marcu średnie wynagrodzenie wyniosło 6665 zł brutto, to przy cenie równych 8 zł za litr, statystyczny Polak mógł kupić 833 litry.

