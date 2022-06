Drugi najbogatszy Włoch nie żyje. Należała do niego kultowa marka Ray-Ban

„EssilorLuxottica ze smutkiem ogłasza dzisiaj, że zmarł jej prezes” – podała grupa w oświadczeniu, dodając, że zarząd spotka się, aby „określić kolejne kroki”.

Kultowe okulary Ray-Ban

Del Vecchio wychował się w domu dziecka. „Leonardo Del Vecchio był wspaniałym Włochem. Jego historia, od sierocińca po przywództwo imperium biznesowego, wydaje się być historią z innej epoki. Ale jest przykładem na dziś i jutro” – napisał na Twitterze komisarz ds. gospodarki europejskiej Paolo Gentiloni.

Włoski biznesmen założył produkującą okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne Luxotticę w 1961 roku. W 1999 roku spółka, która stała się do czasu jednym z największych graczy na światowym rynku, odkupiła od firmy Bausch & Lomb prawa do produkcji okularów pod marką Ray-Ban- dla wielu kultowych. Dwa najbardziej znane modele to Aviator oraz Wayfarer. Ten drugi model wypromowała Audrey Hepburn, która nosiła jew słynnym filmie „Śniadanie u Tiffaniego”. Wkrótce po tym Ray-Ban stał się globalnym liderem, a do salonów trafiały coraz to nowe wzory. W 1969 roku klienci mogli już wybierać spośród 50 modeli okularów dla mężczyzn, kobiet i dzieci.

W 2018 roku doszło do fuzji Luxottici i francuskiej firmy Essilor.

Leonardo Del Vecchio pozostał prezesem wykonawczym EssilorLuxottica do grudnia 2020 roku, kiedy to przekazał bieżące kierowanie firmą swojemu następcy Francesco Milleri.

Drugi najbogatszy Włoch

Według Forbesa Del Vecchio był drugim najbogatszym człowiekiem we Włoszech – za Giovannim Ferrero z grupy produkującej Nutellę.

W jego portfolio biznesowym były nie tylko akcje producenta okularów, ale także włoskiej grupy usług finansowych Mediobanca i największego włoskiego ubezpieczyciela Generali. Biznesmen był także właścicielem około 7 proc. udziałów w spółce Covivio z branży nieruchomości

„Wraz ze śmiercią Del Vecchio Mediolan traci jedną z najbardziej emblematycznych postaci w swojej najnowszej historii” – napisał na Twitterze burmistrz Mediolanu Giuseppe Sala.

Po opublikowaniu informacji o śmierci Del Vechhio akcje Mediobanca spadły o ponad 4 proc., Generali o prawie 2,5 proc., za to EssilorLuxottica – w którym należący do niego holding Delfin posiada pakiet kontrolny 32 proc. – pozostała na niezmienionym poziomie prawie 148 euro za akcję.