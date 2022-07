Pyszne i kropka. Rosyjski następca McDonald’s nie ma od kogo kupować frytek

Rosjanie nie zjedzą już frytek z McDonald’s. Nie zjedzą ich także z następcy amerykańskiej sieci, czyli Vkusno & tochka (Pyszne i kropka). Właściciel sieci żali się na dostawców, którzy nie chcą mu sprzedać tego kluczowego produktu. Problemem jest nie tylko brak możliwości zarobku, ale także fakt, że frytki znajdują się nawet w logo firmy. W związku z tym, że McDonald’s wycofał swoje udziały, nie było dalszej możliwości korzystania ani z nazwy, ani charakterystycznych złotych łuków, które przyciągają wzrok we wszystkich innych częściach świata.

Problemy rosyjskiego następcy McDonald’s

Właściciel w rozmowie z rosyjską telewizją przyznał, że dostawcy, z którymi do tej pory handlował pod marką McDonald’s, odmówili mu sprzedaży frytek. Firma postanowiła więc zwiększyć produkcję na lokalnym rynku i we własnym zakresie. Okazuje się jednak, że równie to nie będzie takie proste.

Właściciel twierdzi, że ze względu na słabe zbiory ziemniaków w Rosji i pozrywane łańcuchy dostaw, frytek w restauracjach może brakować aż do jesieni. – To, co się teraz dzieje, to efekt dobrze znanych wydarzeń. Wiele zagranicznych firm, powiedziałbym, że wszyscy najwięksi producenci frytek, odmówili dostaw do Rosji – powiedział szef Pyszne i kropka.

McDonald’s może wrócić do Rosji

Jak podaje Reuters, który dotarł do dokumentów rosyjskiego urzędu antymonopolowego, w umowie o sprzedaży wszystkich restauracji, widnieje interesujący zapis, pozostawia Amerykanom możliwość ponownego wykupienia swoich udziałów przez najbliższe 15 lat. Firma pozostawiła więc sobie szansę na powrót na rosyjski rynek, jeśli ten przestanie być tak bardzo niekorzystny marketingowo.

