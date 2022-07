Elon Musk miał romansować z żoną założyciela Google’a. „To totalne brednie”

Elon Musk od lat przyjaźni się ze współzałożycielem Google’a Sergejem Brinem. Zdaniem The Wall Street Journal ich przyjaźń miała zostać ostatnio wystawiona na próbę. Jak donosi dziennik, niedawny rozwód Brina z Nicole Shanahan miał być spowodowany przez Elona Muska.

Kolejny romans Elona Muska

Według źródeł zbliżonych do rodziny Brina, na które powołuje się WSJ, Elon Musk miał mieć krótki romans z Nicole Shanahan jesienią zeszłego roku. Miało to doprowadzić do rozwodu, który miał miejsce na początku 2022 roku.

Najbogatszy człowiek świata odpowiedział na Twitterze pod wspomnianym artykułem WSJ. Jak napisał, wszystko to „totalne brednie” . Elon Musk dodatł także, że „razem z Sergejem byliśmy na imprezie zeszłego wieczoru” . Poinformował, że Nicole widział tylko dwukrotnie w ostatnich trzech latach. Obie sytuacja były w miejscach, gdzie było mnóstwo ludzi. “Nic romantycznego” – zapewnił.

Wieloletnia przyjaźń miliarderów

Musk i Brin na liście najbogatszych ludzi świata zajmują pierwsze i ósme miejsce. Ich majątki szacowane są odpowiednio na 250 i 95 miliardów dolarów. Panowie znają się od lat. To Sergej Brin był jedną z osób, które w 2008 roku pomogły Muskowi uratować Teslę, która wtedy znajdowała się na skraju bankructwa. Elon Musk miał być też wielokrotnym gościem Brina w jego domu w Dolinie Krzemowej. Wall Street Journal twierdzi jednak, że w ostatnich miesiącach relacje między nimi mocno się ochłodziły. Brin miał m.in. rozpocząć sprzedaż udziałów we wszystkich przedsięwzięciach Muska.

